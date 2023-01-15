Существует риск локального наводнения в Плявиняс на следующей неделе

В Плявиняс на следующей неделе существует риск локального наводнения, но полностью предсказать это затопление невозможно, заявил сегодня после встречи Совета по кризисному управлению руководитель Отдела прогнозов и климата Латвийского цента окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна, сообщает агентство LETA.

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Экперт подчеркнул, что точно предсказать паводки невозможно, но ответственные службы тщательно следят за изменениями уровня воды и сотрудничают друг с другом, обмениваясь текущей информацией и планируя соответствующие дальнейшие действия.

Виксна призналсяь, что не исключено, что некоторые улицы в Плявинясе могут быть затоплены локально и на следующей неделе. Так как прогнозируется, что на следующей неделе продолжитсчя движения ледовых масс и воды по Даугаве. Кроме того, предстоящие заморозки только усугубят ситуацию.

Как уже сообщалось, последние прогнозы погоды показывают, что дожди и таяние снега, ожидаемые в бассейне Даугавы, приведут к повышению уровня воды во второй половине следующей недели.

По прогнозу Global Forecast System, к середине следующей недели в бассейне Даугавы в Латгалии, Беларуси и России ожидается 20-50 миллиметров осадков. Наибольшее количество прогнозируется в Беларуси. Ожидается дождь со снегом, при этом выпавший снег растает, ведь в середине недели в верховьях Даугавы ожидается температура до +5 градусов.

Прогнозируется, что уровень воды в Даугаве поднимется во второй половине следующей недели, а в конце месяца уровень воды, вероятно, начнет снижаться.

Данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии показывают, что за последнюю неделю уровень воды на участке Даугавы от границы с Беларусью до Ливаны понизился на один до 1,8 метра, в Екабпилсе он поднялся на четыре метра, у Зелькского железнодорожного моста уровень воды поднялся с 9 января упал почти на два метра, а у Плявиняс существенно не изменился.

Уровень воды в Даугаве возле Екабпилса поднялся из-за затора льда, который частично перекрыл поток воды. Также в будущем уровень воды в Екабпилисе будет в основном определяться ледовым затором, а не увеличением количества воды в верховьях реки.

Поскольку оттепель и осадки продолжаются, в ближайшие дни ожидается повышение уровня воды в большинстве латвийских рек.

Уже сообщалось, что объявленное гидрологами желтое предупреждение о высоком уровне воды в реках все еще действует по всей стране, оранжевое предупреждение действует у Плявиньского водохранилища, красное предупреждение действует у Даугавы в Екабпилсском крае.