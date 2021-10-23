Свадьбы, похороны, крестины: как эти церемонии проходят в локдаун?

В период строгих ограничений, которые действуют 15 ноября, бракосочетание разрешено, но присутствовать на церемонии помимо жениха и невесты могут только два совершеннолетних свидетеля, сообщили агентству LETA в Министерстве юстиции.

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У сотрудника ЗАГCа должен быть действующий ковид-сертификат.

В свою очередь, похороны могут проходить только на открытом воздухе и присутствовать на церемонии могут не более 20 человек. Крестины могут быть организованы в рамках двух домохозяйств с участием до 10 человек, не считая лиц, которые участвуют в проведении ритуала.

В то же время Минюст напоминает о том, что на бракосочетании, похоронах или при экстренном крещении необходимо носить маски, а также соблюдать другие меры эпидемиологической безопасности.

ЗАГСы будут представлять большинство услуг удаленно, кроме тех, которые не могут быть обеспечены дистанционно. Услуги ЗАГСа на месте можно получить только по предварительной записи с соблюдением всех эпидемиологических требований.

Как сообщалось ранее, с 21 октября по 15 ноября в Латвии действуют особо строгие ограничения или так называемый локдаун.