Свингер Борданс, янеВалдис Домбровский и железная дюймовочка Голубева. Комики высмеяли политиков

В кульминационном мероприятии Фестиваля общения Lampa в Цесисе "Прожарка для политиков" (Politiķu cepiens) латышские комики на глазах у многотысячной аудитории "жарили" и "парили" трех политиков. Министр юстиции Янис Борданс поплатился за консерватизм и неуклюжие рекламные ходы, министр внутренних дел Мария Голубева — за предательство беженцев, а депутат Сейма Вячеслав Домбровскис — за блуждание политических взглядов. Политики в долгу не остались.

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222 мероприятия фестиваля Lampa прошло на 24 сценах по всему Цесису. В них приняли участие более 6 000 человек, еще несколько десятков тысяч смотрели дискуссии и шоу Politiķu cepiens в режиме онлайн. Полную запись Politiķu cepiens на латышском языке можно посмотреть ЗДЕСЬ.

По традиции комики припомнили политикам все их грехи и, без всякого пиетета и политкорректности, посыпали соль на все раны и потыкали иголками во все нежные места. Публикуем самые смелые высказывания и сравнения.

Про министра юстиции и лидера Новой консервативной партии Яниса Борданса

Борданс выглядит, как отец, который всей семье купил майки с надписью Latvietis и даже на неформальных праздниках насильно заставляет эти майки носить. Дети канючат: "Ну па-апа, прошу тебя, не надо…", а Борданс им: "Извините, дети, но это бескомпромиссная законность". Похоже, это единственное место, где Бордансу удалось достичь бескомпромиссной законности.

Foto: LAMPA

Его политическая карьера напоминает жизнь парня, у которого в основной школе задержался пубертат: до каникула он мелкий и тихий, а после — вытянулся, голос стал на октаву ниже, бесстыдно рисует "кранчики" на парте. Теперь еще и бородой обзавелся.

О внезапной отставке бывшего министра образования Илги Шуплински. Представляю себе заседание Кабмина, когда Шуплинска говорит Бордансу: "Ну пока, Янка, до завтра!" А Борданс ей: "Да, Илга… до завтра… а может, и нет".

Янис и НКП везде ходят вместе, как какая-то секта. Когда Юраша выдали для криминального преследования, НКП стреманулась: как теперь мы исполним свой ритуал, везде быть вместе. Звонят Бордансу, а он: "Успокойтесь, у меня есть идея… Что вы скажете про картонного Юраша? Никто и не заметит, что его подменили".

Одна из историй успеха Борданса — его персональный сайт bordans.lv. Это похоже на блог 12-летней девочки: "Мой взгляд на мир", "Мои мысли", "Обо мне"…… Я все ждал раздела "Мои симпатии"… Открываем раздел "Обо мне" — это уже напоминает страничку для знакомства свингер-пар: мне 47 лет, я женат и отец 3 детей… В свободное время люблю путешествовать, иногда можем ночевать в палатке. Намек? Хей, хоть в жизни я и "консервативный", в палатке можем быть "прогрессивными".

Кажется, что теперь Борданс потерял смысл жизни, ведь Лембергс — в тюрьме. Ты — Бэтмен, он твой Джокер. Когда Бэтмен потерял Джокера, ему нечего было делать, но не волнуйся, Шлесерс возвращается.

Партия Яниса шла на выборы с обещанием упорядочить систему такси. Нууу… еще в прошлом году я ехал на работу за 2.50 евро, теперь — десятка. Может, не надо было упорядочивать? Страшно подумать, что вы сделаете из Real Baltica…

В начале карьеры он пять раз был кандидатом на выборах — ни разу не избрали. И все пять раз умудрился поменять партию. Ключевое слово в его жизни — борьба. Он борется абсолютно со всеми — с Лембергом, коммунистами, геями. Дайте, с кем побороться, — он поборется.

В своем твиттере Борданс опубликовал график, из которого видно, что через девять месяцев после участия его партии в выборах в 13-й Сейм сильно выросла рождаемость. Интересно, что случилось в ночь выборов в его Бюро? Надпись Борданса на твите: "Потому что рождаемость — это консервативно"… Наверное, "смертность — это либерально"?

Про министра внутренних дел, лидера "Развитие/За!", открытого представителя ЛГБТ Марию Голубеву

В народе ее зовут "железной Дюймовочкой"

С учетом того, из какой вы партии, предлагаю вопрос с границей решить просто — установить там столбики.

Foto: LAMPA

Статья Голубевой шесть лет назад "Прием беженцев — почему все будут в плюсе". Новая позиция: заявления на статус беженцев не принимаются. Что поменялось?

Недавно появилось сообщение, что Мария Голубева разрешает беженцам вернуться домой. Но они бежали из дома — вряд ли они хотят туда вернуться.

Почему в вашей партии у всех проблемы с пропусками для бесплатной автостоянки? Это ведь не сухарики, которыми можно всех угощать. Правда, Юрису Пуце история с пропусками стоила поста министра, а Марии Голубевой (отдала свой пропуск помощнику депутата от ее партии) — всего 120 евро.

Не хотел бы оказаться на ее месте, что не сделаешь — все плохо: пустишь беженцев — плохо, не пустишь — тоже плохо. Наконец, Мария может почувствовать себя в роли мужчины, которому любимая говорит: делай что хочешь! И нет вариантов — все плохо.

О депутате Сейма Вячеславе Домбровском, объявившем о создании новой партии "Республика-2030"

Дамы и господа, перед вами "Вячеславс янеВалдис Домбровскис"!

Из переписки двух работников фестиваля Lampa: "Слушай, похоже, в программе ошибка! Разве Домбровскиса не зовут Валдис?"

Foto: LAMPA

Во время выборов в 13-й Сейм Вячеслав получил плюсов больше, чем другие члены "Согласия" — это как получить приз "Лучший парень года"… в Центральной тюрьме.

Свою карьеру Вячеслав начал как "хороший русский", а закончил как все русские — в "Согласии". Обычно на закате карьеры у политика два пути: попасть в рай — Европарламент, или попасть в ад — в Думу маленького городка., как вариант, — в тюрьму. Вячеслав только собрал все чемоданы в рай, но тут Ушаков объявил: все же в рай поеду я.

Домбровский как девочка из сказки про трех медведей: каша партии Затлерса — слишком холодная, каша "Единства" слишком горячая, каша "Согласия" — слишком отвратная… Как бы собственная партия Вячеслава не стала "слишком не попавшей в Сейм".

Лозунг новой партии Вячеслава: "Латвия может лучше! Мы можем лучше!" Единственное, что хочется сказать Вячеславу: "Ты можешь лучше!"

Шлесерс обещает: "Латвия через 8 лет будет Северным Дубаи!" Домбровский: "Латвия через 20 лет будет Швецией". Шлесерс — бульдозер. Домбровскис — трактор "Беларусь". У Шлесерса переговоры в отеле "Ридзене", у Домбровскиса — в мотеле "Динабург"… Шлесерс — кран, Домбровский — кранчик.

У нас все кому не лень, строят теперь новые партии. Есть такое старое выражение, "где два латыша — там три партии". Создавая свою партию, Вячеслав пытается косить под латыша.

Вячеслава, Славу, Ушаков выгнал из "Согласия", потому что Нилу не нужна плохая слава.

В программе "Республика-2030" написано: мы не можем допустить экономическую стагнацию и социальное неравенство. Похоже, он писал все это из своего домика в Гаркалне за 300 000 евро.

В интервью Элите Вейдемане Слава признался, что он наполовину русский. Спасибо, а то мы все не могли понять, что у него за акцент — не то французский, не то японский.

Как политики отвечали комикам

Янис Борданс признался, что путешествует за границу в старомодные гостиницы консервативных стран — Венгрии и Польши, а также, что все его пребывание в политике — одна сплошная шутка: "Возможно, когда я это понял, меня наконец-то, выбрали" (Борданс пять раз баллотировался безуспешно)".

Вячеслав Домбровский поиронизировал на тему, что те же люди, которые 10 лет назад уговаривали: "Вячеслав, тебе надо идти в политику!", теперь спрашивают: "Вячеслав, а что ты делаешь в политике?".

Мария Голубева рассказала, что Lampa — ее первый фестиваль в этом году, а когда у других была "Рига — Юрмала", у нее был фестиваль "Рига — Даугавпилс — граница", а о ее "культурной жизни позаботился Кабмин. Если вы думаете, что у Херманиса длинные постановки, то вы не следите за заседаниями правительства — одиннадцать факинг-часов, там есть и два музыканта (министр здравоохранения Павлютс и министр культуры Пунтулис, — прим. Ред.). Но беда в том, что нет пианино".

Голубева пожаловалась, что все у нее спрашивают, когда ты закончишь строить забор на границе и сколько нам это будет стоить? "У меня такое ощущение, что надо достать волшебную палочку — и хопс, у нас стена, быстрее, чем у Трампа, а Лукашенко за нее заплатил". В целом, призналась Голубева, "политиком быть не так уж трудно, только надо привыкнуть к тому, что ты никогда не права".

О фестивале Lampa

В этом году главной темой Фестиваля переговоров Lampa стало "уважение", призыв с достоинством строить отношения в обществе и в личном пространстве. Фестиваль предложил разнообразную программу для всех возрастов и интересов, по самому широкому кругу тем, включая природу демократии, религии и права, семейные вопросы, отношения человека и окружающей среды, разнообразие и инклюзивное общество, новые технологии, духовное здоровье, образование и другие.

Большая часть мероприятий Lampa можно будет посмотреть в записи на сайте фестиваля и LMT Straume, где они постепенно выкладываются и будут доступны бесплатно.