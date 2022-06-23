Сводка от Valsts ceļi: где сегодня самые большие пробки и простои на дорогах

При планировании праздничного отдыха и поездок водителям надо учитывать, что ремонт дорог проходит во всех регионах страны, а поток машин увеличится. Портал "Latvijas Valsts ceļi" сообщил Delfi, где могут быть самые большие пробки в связи с ремонтами.

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Самые большие ограничения движения на этапах ремонта в Пиериге:

На участке Елгавского шоссе (А8) от Риги до Яунолайне движение в обе стороны организовано по одной полосе в каждую сторону; скорость ограничена 50 и 70 км/ч, на пересечение участка уходит 20-45 минут;

на участке автомагистрали Рига-Эргли (P4) от Рижского объездного пути (A5) до поворота на Тинужи до участка с семью светофорами скорость ограничена до 50 и 70 км/ч, время пересечения участка 1 час и 40 минут. Этот участок можно объехать по дорогам Инчукалнс-Ропажи-Икшкиле (P10) и Улброка-Огре (P5).

Самые большие ограничения движения на ремонтируемых участках в Курземе:

На участке Вентспилсского шоссе (A10) от Кудры до поворота на Смарде до пяти участков движения регулируются светофорами или регулировщиками. Ограничение скорости 50 и 70 км/ч, ограничение ширины 3,25 м, расчетное время пересечения ремонтируемого участка 50 минут; Предусмотрен альтернативный маршрут по Лиепайскому шоссе и шоссе Елгава (Тушки) — Тукумс (P98).

на дороге Бутнари — Салдус — Эзере (P105) на участке от Курсиши до границы с Литвой до восьми участков между светофорами можно будет проехать с ограничением скорости 50 км/ч, ограничение ширины 2,75 м. Расчетное время прохождения участка — полтора часа;

на участке автомагистрали Вентспилс (Лечи) — Гробиня (P111) от Ужавы до Юркалне ограничение скорости до 50 и 70 км/ч, расчетное время пересечения строительного объекта — 30 минут;

один светофорный участок автомагистрали Вентспилс — Кулдига — Салдус (P108) от Кимале до пересечения с автомагистралью Эдоле — Лидика (V1288), ограничение скорости до 50 и 70 км/ч, расчетное время проезда ремонтного участка 30 минут;

на трассе Тукумс-Кулдига (P121) на участке от Вентспилсского шоссе (A10) до Гренчи, до двух участков светофора, ограничение скорости 50 км/ч, ограничение ширины 3 м.

Движение грузового транспорта здесь запрещено. Расчетное время прохождения ремонтируемого участка — 30 минут.

Самые большие ограничения движения на ремонтируемых участках в Латгале:

движение по автодороге Екабпилс-Резекне-Лудза-граница России (Терехова) на участке от Нирзы до Плоски регулируется двумя светофорами. Ограничение скорости 50 и 70 км/ч, время пересечения — 15 мин;

три участка светофоров на дороге Краслава — Дагда (P61) от Вецели до Ворзова, ограничение скорости до 50 и 70 км/ч, время пересечения строительной площадки 37 минут;

два участка светофора на участке дороги Резекне — Дагда от Эзерниеки до Дагды. Ограничения скорости 50 и 70 км/ч, ограничение ширины 3 м. Расчетное время прохождения этапа ремонта — 20 минут;

на одном участке автомагистрали Даугавпилс — Тилти возле Даугавпилса движение регулируется светофорами или регулировщиками. Ограничения скорости до 50 и 70 км/ч. Расчетное время прохождения участка — девять минут.

Самые большие ограничения движения на участках ремонтных работ в Видземе:

на участке автомагистрали Смилтене — Валка (P24) от границы Валкского края до границы Валки, один светофорный участок, ограничение скорости до 50 и 70 км/ч, расчетное время пересечения участка 40 минут;

автодорога Аугшлигатне-Скривери (P32) на участке от Кейпене до Мадлиены до двух участков светофора, ограничение скорости 50 и 70 км/ч, расчетное время пересечения ремонтного участка 30 минут;

на автомагистрали Плявиняс — Мадона — Гулбене (P37) на участке от Мадоны до Дзелзавы, два участка регулируются светофором, ограничение скорости до 50 и 70 км/ч, расчетное время прохождения этапа ремонта 25 минут.

Аварии на ремонтируемых участках могут полностью блокировать движение и вызывать еще большие задержки, так как проезжие части на таких участках, как правило, узкие и объехать эти участки практически невозможно. На некоторых участках удалось снизить ограничения движения в праздничный период, обеспечив более плавное движение: