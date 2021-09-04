Свое вино. В последние годы в Латвии растут площади виноградников

В последние три-пять лет в Латвии развиваются виноградники, сообщил LETA председатель правления Латвийского общества виноградарей и виноделов (LVVB) Ричардс Иванов.

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Он сказал, что в целом тенденции в отрасли показывают, что в последние годы площади под виноградники в Латвии увеличиваются, а на прилавках магазинов появляются вина, произведенные из местного винограда. "Если раньше небольшие винокурни производили кисломолочные фруктовые и ягодные напитки, то теперь они производят и настоящее виноградное вино", — прокомментировал Иванов.

Председатель правления общества отметил, что выращивание винограда в Латвии — относительно новая отрасль, и более точные оценки общих тенденций ее развития можно будет получить только через пять-семь лет, когда саженцы на новых площадях начнут полноценно давать урожай. .

Отвечая на вопрос об урожае этого года, Иванов сказал, что жаркая погода пошла на пользу винограду. А вот дожди и холода, сменившие жару, напротив, способствовали распространению болезней винограда.

По словам Иванова, в Латвии в основном производятся три группы винограда — столовый виноград, технический виноград, предназначенный для виноделия, а также гибридные сорта, которые можно использовать как для непосредственного употребления, так и для приготовления сока. Иванов также пояснил, что в Латвии есть экологический виноград, получивший сертификат соответствия соответствующим стандартам.

"Хотя есть некоторые производители, у которых нет этих сертификатов, я хотел бы добавить, что в Латвии, в любом случае, виноград опрыскивают значительно меньше, чем где-либо на западе", — подчеркнул представитель ассоциации.

В то же время Иванов отметил: в Латвии столовый виноград, который в основном выращивается в теплицах, доступен потребителям с середины июля и примерно до ноября.

В свою очередь, технический виноград в основном собирают осенью, хотя кое-где в Земгале его уборка уже началась.

Ричардс Иванов рассказал, что 11 сентября во дворе старой части Бауского замка состоится выставка "Латвийский виноград 2021", где в общей сложности можно будет увидеть образцы более 150 сортов винограда, выращенного в разных регионах Латвии.