Свою принадлежность к России ощущают 28% представителей нацменьшинств, проживающих в Латвии
Foto: Shutterstock

28% представителей нацменьшинств ощущают свою принадлежность к России, а 95% — чувствуют свою принадлежность к Латвии, следует из социологического исследования, заказанного Государственной канцелярией, сообщает агентство LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В публикации агентства LETA "Между ватниками и нашими" (здесь можно ознакомиться с этим текстом целиком и на русском языке) приводятся лишь отдельные цифры исследования, которое замеряет настроения русскоязычного населения Латвии. Вот эти цифры:

20% представителей нацменьшинств считают, что виновник войны в Украине — президент России Владимир Путин. В то же время почти столько же представителей нацменьшинств (в исследовании используется термин cittautieši, а не русскоязычные) — 19% — винят в войне США.

При этом число опрошенных, которые винят в развязывания войны в Украине Россию, а не лично Путина — меньше: 12%. А 7% респондентов заявили, что виновата Украина.

Любопытно, что 95% опрошенных заявили, что чувствуют свою принадлежность к Латвии. В то же время 28% признали, что ощущают и принадлежность к России. Арифметически эти цифры явно показывают, что в стране проживают жители с "двойным" ощущением принадлежности — и к Латвии, и к России одновременно.

При этом 42% опрошенных считают, что переход на латышский язык обучения расколет латвийское общество.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (7) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Будни курьера — какие они?
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома