Священникам выплатят одноразовое кризисное пособие 300 евро

Кабинет министров поддержал предложение Министерства юстиции из средств на непредвиденные расходы выделить 236 400 евро на кризисные пособия служителям и работникам церквей. Они получат разовую выплату в размере 300 евро, сообщает LETA.

Как пояснило министерство, люди, работающие в религиозных организациях, продолжают выполнять свои обязанности. На пособие по простою они претендовать не могут, а их доходы существенно уменьшились, поскольку люди из-за пандемии не могут посещать богослужения.

Министерство отметило важный вклад церквей в сохранение душевного и физического здоровья населения. Церкви призывали оставаться дома и в то же время оказывали психологическую помощь прихожанам, поэтому государство должно оказать служителям и работникам религиозных организаций минимальную поддержку.

Для получения пособия нужно быть включенным в составленный церковью список лиц, за которых вносились взносы обязательного социального страхования. При этом доход религиозной организации за март или апрель 2020 года должен быть минимум на 30% меньше, чем ее доход за аналогичный период 2019 года.