СЗК: Mы исключим Лембергса, если вступит в силу его приговор по уголовному делу

Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) исключит из своих рядов любого политика, в отношении которого вступит в силу приговор суда последней инстанции, и Айвар Лембергс не исключение. Об этом агентству LETA заявил председатель правления СЗК и Латвийской Зеленой партии Эдгар Таварс.

Однако, если Лембергс будет оправдан, то перед ним должны будут извиняться все вовлеченные стороны. Комментируя мнение депутата от СЗК Даны Рейзниеце-Озолы о том, что Лембергс после наложенных на него санкций США обязан уйти из политики, чтобы не подставлять партию, Таварс сказал, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании правления СЗК 8 января. Аргументы Рейзниеце-Озолы, заверил он, будут приняты во внимание.

Политик отметил, что правление Вентспилсского порта исключено из санкционных списков, а партия "Латвии и Вентспилсу", входящая в объединение СЗК, в них и не была. Санкции против Лембергса, подчеркнул Таварс, сейчас использует правящая коалиция, чтобы игнорировать проблемы в государстве и "показывать пальцем" на оппозицию. Таварс высказал опасения, что по вине коалиции в сфере транзитных грузоперевозок будет большой спад и тысячи людей останутся без работы — и будет очень удобно обвинить в этом Лембергса и оппозицию.