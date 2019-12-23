СЗК не спешит рвать отношения с попавшим под санкции Лембергсом

Представители Союза "зеленых" и крестьян — объединения, в состав которого входит возглавляемая мэром Вентспилса Айваром Лембергсом партия "Латвии и Вентспилсу" — не спешат рвать с ним отношения, сообщает телеканал LTV. Только два политика — Дана Рейзниеце-Озола и экс-премьер Латвии Марис Кучинскис — согласны с тем, что Лембергсу стоило бы уйти из политики.

Латвийский союз крестьян планирует принять решение о дальнейших шагах в связи с ситуацией вокруг Лембергса в начале января. Председатель правления союза Арманд Краузе ранее заявил, что Лембергс сейчас переживает суд Линча, однако в разговоре с LTV прокомментировал сотрудничество между двумя политическими силами уклончиво. По его словам, у СЗК нет договора о сотрудничестве с физическим лицом Айваром Лембергсом.

Глава Латвийской зеленой партии Эдгар Таварс заявил, что в ближайшие дни отправится в Вентспилс, чтобы лично обсудить положение с Лембергсом. Единственный представитель Зеленой партии в Сейме, экс-министр обороны Раймонд Бергманис заявил LTV, что пока не сформулировал собственную позицию: "Мне кажется, неправильно, что мы часто действуем по принципу "книгу не читал, но мнение у меня есть".

Четкую позицию заняли только два заметных представителя СЗК. Дана Рейзнице-Озола заявила, что если Лембергс не уйдет из политики, она выступит с инициативой разорвать отношения с партией "Латвии и Вентспилсу". Договор о сотрудничестве с Латвийским союзом крестьян есть и у Лиепайской партии, которую в Сейме представляет экс-премьер Марис Кучинскис. "Ну, я думаю, что тут вообще нет вариантов — оставаться в политике или нет. Но, конечно, этот вопрос должен решить Крестьянский союз", — отметил он.

9 декабря Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против мэра Вентспилса Айвара Лембергса. Реагируя на санкции, парламент внес поправки в законы, чтобы передать Вентспилсский и Рижский порты в ведение государства, а 17 декабря правительство одобрило учреждение новой компании Ventas osta для управления Вентспилсским портом. 18 декабря OFAC объявило об отмене санкций против Вентспилсского порта и портового управления. Санкции были отменены после того, как мэр Вентспилса Айвар Лембергс вышел из правления порта, а правительство Латвии предприняло шаги, чтобы прекратить влияние Лембергса на деятельность порта.