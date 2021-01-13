СЗК поддержит сужение понятия семьи в Конституции

Союз “зеленых” и крестьян (СЗК) принял решение поддержать инициативу Национального объединения сузить понятие семьи до брачного союза мужчины и женщины, в котором есть дети, сообщает представитель партии Даце Карклиня.

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В четверг, 14 января, депутаты фракции СЗК будут голосовать за поправки к Конституции. “СЗК выступает за то, что понятие “семья” объясняется только как брачный союз двух полов - мужчины и женщины, - в общем домохозяйстве с их детьми. Это включено в ядро Конституции и является одним из верховных принципов конституционного порядка Латвии”, - указано в заявлении партии.

Партия считает, что такое понимание семьи нераздельно связано с сутью и смыслом латвийского государства. “Латвийское государство должно защищать право ребенка идентифицироваться со своим биологическим полом, а также обеспечить право воспитываться согласно латвийской конституциональной идентичности и ценностям, на которых основаны традиции латвийского народа”, - считает СЗК.

Как уже сообщалось, партия Национальное объединение выступило с предложением внести поправки в Конституцию, определив семью как брачный союз мужчины и женщины. Это произошло после того, как суд Сатверсме принял решение в пользу однополой пары, которая требовала признать не соответствующим Конституции закон, позволяющий получить отпуск по рождению ребенку только отцу ребенка, а не партнеру матери. За сужение понятия семьи публично выступил ряд общественных и религиозных организаций, а против - защитники прав ЛГБТК+, теологи и ряд религиозных деятелей.