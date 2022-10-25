СЗК подозревает Кариньша в торговле влиянием

Оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) обратился в Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), попросив проверить публично прозвучавшую информацию о действиях премьера и лидера "Нового Единства" Кришьяниса Кариньша, который предложил "Прогрессивным" министерскую должность в обмен на поддержку правительства.

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СЗК считает, что такие действия можно рассматривать как попытку торговли влиянием.

По мнению СЗК, в публичном пространстве несколько раз прозвучало, что "Новое Единство" хочет видеть партию "Прогрессивные" четвертым партнером в коалиции или оппозиционной партией, которая могла бы поддержать формирование правительства в обмен на руководство министерством или другие должности.

СЗК считает, что в предложении Кариньша создать новое министерство окружающей среды и энергетики специально для "Прогрессивных", чтобы эта партия поддержала возглавляемое им правительство, можно усмотреть признаки коррупции и торговли влиянием.

Также СЗК полагает, что в неформальных переговорах между "Новым Единством" и "Прогрессивными" могли предлагаться и другие должности.

По мнению СЗК, при необходимости в этом случае нужно возбудить уголовный процесс для выяснения обстоятельств и призыву к ответственности виновных лиц.

Напомним, что следующий Кабинет министров намерены сформировать "Новое Единство", "Объединенный список" и Нацобъединение.