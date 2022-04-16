СЗК предлагает пенсионерам и инвалидам выплатить компенсацию по 200 евро

В ответ на призыв Латвийской федерации пенсионеров (ЛФП) фракция Союза зеленых и фермеров (СЗК) подготовила предложения о внесении изменений в закон о мерах по уменьшению чрезвычайного повышения цен на энергоносители, предусматривающие, выплату 200 евро пенсионерам и людям с инвалидностью.

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По данным партии, в последние месяцы резко выросли цены на теплоснабжение и электроэнергию, что сказывается на счетах за коммунальные платежи, а также способствует росту цен на продукты питания, транспорт и другие услуги. С ростом инфляции ухудшается уровень жизни пожилых людей и людей с инвалидностью, и существующие социальные выплаты не могут этого покрыть, считает депутат фракции СЗК Виктор Валайнис.

СЗК предлагает выплатить единовременные пособия в размере 200 евро проживающим в Латвии лицам, которые в период с 1 января по 30 апреля этого года являлись получателями пенсий по старости, инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца, пособия по уходу за ребенком-инвалидом и др.

СЗК призывает включить подготовленный законопроект в повестку дня следующего заседания Сейма.

Партия представила такое предложение после того, как ЛФП выразила озабоченность незавидным и тяжелым положением получателей государственных пенсий по старости и инвалидности.