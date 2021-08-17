СЗК предлагает вычеркнуть из законопроекта норму об увольнении невакцинированных работников
Foto: Saeimas administrācija

Депутаты Сейма от оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян подали поправки к правительственному законопроекту, который предусматривает обязательную вакцинацию для работников отдельных сфер и право работодателей увольнять непривитых сотрудников.

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СЗК считает, что выбор в пользу вакцинации должен быть добровольным, опираться не медицинские показания, не не страх остаться без работы и доходов.

По мнению СЗК, непоследовательная деятельность и непродуманные решения правительства в сфере ограничения распространения Covid-19, неудачная коммуникация с обществом привели к тому, что латвийское общество все больше раскалывается, все больше нарастает недовольство.

В этой ситуции СЗК считает, что политики должны проявить ответственность, не увеличивать давление на жителей. Вместо этого необходимо обосновнованно объяснять преимущества вакцинации и побуждать людей прививаться, считает оппозиционная фракция.

"Уже сейчас видно, что реализуемая до сих пор политика запугивания и угроз потерпела неудачу. Правительству нужна смелость признать свои ошибки, изменить способы коммуникации, чтобы общество доверяло. Мы вместе общими силами сможем приостановить распространения вируса Covid-19, вернуться к номальной жизни", — заявил депутата Сейма от СЗК Эдгарс Таварс.

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