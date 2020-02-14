СЗК предложил экс-премьеру Кучинскису баллотироваться на пост мэра Риги: он пока не соглашается

Депутат Сейма и бывший премьер-министр Марис Кучинскис (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК) пока не согласился стать кандидатом на пост мэра от СЗК на внеочередных выборах в Рижскую думу, но переговоры по этому вопросу продолжаются. Об этом агентству LETA сообщил сам Кучинскис.

Депутат пояснил, что ему предлагают стать кандидатом на пост мэра, но этот процесс сложнее, чем "быть или не быть" председателем думы, ведь вначале СЗК должен пройти в Рижскую думу с хорошими результатами. Чтобы этого добиться, объединение партий должно выдвинуть хорошего кандидата на должность мэра, сказал Кучинскис.

Его коллега депутат Сейма Виктор Валайнис (СЗК) заявил, что, по его мнению, Кучинскис был бы лучшим из названных на сегодняшний день кандидатов на пост мэра, принимая во внимание то, как ярко он проявил себя на должности председателя Валмиерской думы и премьер-министра.

Как сообщалось, депутат парламентской оппозиции Алдис Гобземс в четверг во время дебатов в Сейме заявил, что на выборах в Рижскую думу он с удовольствием проголосовал бы за "умного и хозяйственного человека" Кучинскиса, если бы тот выдвинул свою кандидатуру на пост мэра.

Ожидается, что внеочередные выборы в Рижскую думу состоятся 25 апреля.