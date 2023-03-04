СЗК призывает внести в закон норму о дебатах кандидатов в президенты
Foto: DELFI

Союз зеленых и крестьян (СЗК) подал поправки к закону в выборах президента Латвии, которые предусматривают дебаты кандидатов в президенты в общественных СМИ.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщила представитель СЗК Даце Карклиня, в случаях, когда на пост президента выдвинуты два и более кандидатов, СЗК предлагает проводить на общественном телевидении и радио публичные дебаты между кандидатами.

СЗК считает, что это обеспечит большую открытость процесса избрания президента.

Как подчеркнул руководитель фракции СЗК в Сейме Виктор Валайнис (на фото), президентские выборы в этом году станут одним из важнейших событий в латвийской политике. СЗК стремится к тому, чтобы в ходе этого процесса каждый гражданин Латвии смог лучше узнать кандидатов, выдвинутых на высший пост в стране, и их мнение по важным для страны вопросам.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Энергия ветра для домашних хозяйств. Хобби для энтузиастов
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Энергия ветра для домашних хозяйств. Хобби для энтузиастов
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Умные решения для дома. Как экономить время и деньги