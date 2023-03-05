СЗК просит разъяснить необходимость фотографа в бюро премьера
Foto: stock.xchng

Депутаты Союза зеленых и крестьян (СЗК) просят премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") разъяснить использование государственных средств для услуг фотографа в его бюро.

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Как отмечает СЗК, на следующей неделе планируется утвердить законопроект о госбюджете на этот год, при этом многие отрасли, в том числе здравоохранение и образование, не получат достаточного финансирования. СЗК считает, что важно знать, как планируются расходы госуправления, включая канцелярию премьер-министра.

Информация о том, что в канцелярии премьера начал работу новый сотрудник - фотограф, вызвала резонанс в социальных сетях, отмечает СЗК и просит разъяснить, какой бюджет на его услуги предусмотрен в 2023 году.

СЗК интересуется, оценивалась ли целесообразность принятия на работу фотографа для бюро премьер-министра, каковы аргументы в пользу включения такого сотрудника в штат бюро, был ли организован публичный конкурс для кандидатов.

Также СЗК просит разъяснить, как ранее обеспечивалось освещение деятельности премьер-министра в фотографиях.

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LETA

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LETA

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"Новое Единство" Госбюджет Кришьянис Кариньш СЗК
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