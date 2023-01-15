СЗК упрекает Кариньша в том, что он не взял на себя ответственность за ликвидацию наводнения в Екабпилсе
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в ситуации наводнения в Екабпилсском крае еще раз демонстрирует свою неспособность взять на себя ответственность за кризис и активно заниматься его решением, считает оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян (СЗК).

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В СЗК агентству LETA заявили, что в то время, когда Екабпилс и ответственные службы неустанно борются с наводнениями, а жителей эвакуируют, глава правительства предпочел не отправиться на место событий, чтобы обсудить с местной властью необходимую и немедленную поддержку со стороны Кабинета министров, а созвать в Риге официально Совет по кризисному управлению

По мнению СЗК, такую ​​встречу нужно провести в Екабпилсе, эпицентре всех событий, чтобы правительство могло ознакомиться с ситуацией и принять наиболее эффективные решения, а не в Зеленом зале Кабинета министров. .

Политическая сила призывает Кариньша как главу правительства взять на себя ответственность и активно участвовать в решении вопросов предотвращения риска наводнения в Екабпилсе.

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