СЗК: законопроект об увольнении непривитых угрожает госбезопасности и полезен для внешних врагов
Foto: LETA

Учитывая растущие риски раскола нации и связанную с этим угрозу внутренней безопасности страны, Союз зеленых и крестьян (СЗК) призывает немедленно отозвать все законопроекты и политические инициативы, направленные на противопоставление людей по признаку наличия вакцинации и другим, сообщила агентству LETA представитель СЗК Даце Карклиня.

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Сопредседатели правления СЗК Эдгарс Таварс и Арманд Краузе подчеркивают, что попытки ограничить свободный выбор людей и их сортировка могут привести к таким неуправляемым протестам и процессам, последствия которых могут угрожать основам Латвии как демократического и безопасного государства.

"Несмотря на хаос, вызванный непоследовательными решениями правительства, мы призываем всех политиков, независимо от политической принадлежности и убеждений, а особенно депутатов 13-го Сейма, не использовать эту ситуацию в своих краткосрочных политических целях или узких интересах. Мы призываем осознавать серьезность ситуации и вести себя ответственно", — заявили руководители СЗК.

Таварс и Краузе призывают президиум Сейма созвать внеочередное заседание парламента для принятия решения об отзыве законопроекта о вакцинации, который позволит увольнять невакцинированных сотрудников, а также обеспечивать качественное и разностороннее обсуждение депутатами этого важного вопроса.

СЗК также призывает всех жителей Латвии сохранять спокойствие во время возможных собраний или протестов, не поддаваясь на провокации.

"Давайте осознавать, что наша внутренняя борьба может быть полезной для внешних врагов нашего государства", — подчеркивает СЗК.

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LETA

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