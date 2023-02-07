Табачные изделия и э-сигареты могут разрешить покупать только с 19 лет
Foto: Scanpix/AP/LETA

Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам сегодня поддержала предложение о запрете продажи табачных изделий и электронных сигарет лицам моложе 19 лет, сообщает агентство LETA.

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Сейчас такая продукция доступна лицам с 18 лет.

Изначально депутаты предлагали поднять возрастной порог до 21 года, но комиссия приняла решение в пользу компромиссного варианта. Переходный период может составлять год.

На заседании в качестве аргумента за предложение депутаты упомянули, что молодые люди оканчивают школу в 19 лет, а это значит, что они, как совершеннолетние люди, могут свободно покупать и приносить табачные изделия в школу.

Эксперты Министерства здравоохранения отметили, что повышение возрастного порога станет большим вкладом в укрепление здоровья населения.

В свою очередь, представители табачной отрасли призвали депутатов тщательно оценить это предложение, поскольку есть вероятность, что такую норму предприниматели попытаются оспорить в Конституционном суд.

Как уж сообщалось, на заседании комиссии Сейма по социально-трудовым вопросам депутаты поддержали запрет на использование жидкостей для электронных курительных устройств и табачных заменителей, содержащих ароматизаторы.

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