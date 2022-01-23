Тайна телефона Гиргенса: в суде дело о злоупотреблении служебным положением

Бывший министр внутренних дел (МВД) Сандис Гиргенс после отставки не вернул служебный телефон. В результате суд рассматривает дело в отношении бывшего подчиненного Гиргенса о злоупотреблении служебным положением, сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.

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На посту министра Гиргенсу полагался отдельный кабинет, автомобиль с водителем, компьютер и телефон. В 2019 году бывший министр получил смартфон Apple iPhone XR. В последний день работы Гиргенс должен был сдать все дела, а также телефон. Но бывший министр захотел оставить его себе, говорится в материалах уголовного дела.

Информационный центр МВД, на балансе которого находится смартфон, не имел право передавать его в личное пользование. Глава центра по просьбе министра пыталась решить этот вопрос, списав телефон по документам.

В результате суд на этой неделе начал рассматривать дело против руководителя центра о злоупотреблении служебным положением, а сам Гиргенс проходит по делу свидетелем, подтвердил телеканалу прокурор Каспарс Чима. По его словам, бывший министр также был допрошен.

Смартфон списали, указав, что он поврежден и ремонту не подлежит. Но после списания телефон появлялся в сети. И это, вероятнее всего, является основной уликой, отмечает телеканал.

Сам же Гиргенс говорит, что потерял телефон, а уголовное дело сфабриковано, чтобы очернить людей, которые работали в интересах государства, разоблачали картели и делали все для укрепления внутренней безопасности страны.