Так дефицит есть или нет? Можно ли сделать прививку Pfizer людям старше 25 лет

Новые рекомендации Министерства здравоохранения - молодым людям до 25 лет делать прививку Pfizer (у них ниже риск побочных эффектов), а людям постарше — вакциной Moderna (она эффективнее работает с "дельтой"). Желающие получить Pfizer из старшей возрастной группы нередко получают отказ в пунктах вакцинации - им предлагают только Moderna. Волнуются и те, кто уже сделал первый укол Pfizer — хватит ли препарата для второй дозы. Портал Delfi попросил разъяснить ситуацию консультанта по вопросам коммуникации отдела проекта вакцинации при Национальной службе здравоохранения (Бюро вакцинации)Ингу Васильеву.

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"Извините, но боюсь, что будут проблемы с вакцинацией… — пишет Елена. — Мы привились в этом автобусе. Сейчас я не знаю, смогу ли я там привиться через три недели снова Pfizer. Везде говорят , что этой вакцины больше нигде нет — все оставили для молодежи, а людям в возрасте предлагают Moderna. Как быть тем, кто уже привился Pfizer в пресловутом автобусе, где нет записи на вторую? Хочется верить, что все рассчитали, но сомнения гложут. Если вдруг у вас есть какая-то информация?"

Вот ответы Инги Васильевой на вопросы читателей Delfi:

Людям старше 25 лет лучше колоть Moderna — это рекомендация или обязательное требование?

Это именно рекомендация. О вакцине Pfizer. Госсовет по иммунизации следует новым данным Скандинавских стран, Канады и США, а также заслушали отчет Европейского агентства лекарств о рисках возникновения миокардита после прививки мРНК-вакцинами. Основываясь на актуальной информации и данных по другим странам, рекомендуется для прививок детей и молодежи использовать вакцину Comirnaty, производимую Pfizer / BioNTech.

Зарегистрированная Европейским агентством лекарств вакцина от Covid-19 Spikevax (Moderna) демонстрирует более сильный иммунный ответ, что в возрастной группе до 25 лет может быть связан с более высоким риском развития выявленного побочного эффекта вакцины мРНК — миокардита и перикардита.

Это временная рекомендация, которая может быть изменена или уточнена по мере появления новой и более обширной информации.

Могут ли все желающие получить прививку Pfizer?

Если поставщик услуги вакцинации предлагает вакцины Pfizer и другим возрастным группам населения, то можно выбрать ее, но стоит учесть, что в настоящее время существует рекомендация для населения в возрасте от 25 лет, особенно для пожилых людей выбирать — именно вакцину Moderna.

Хватит ли на вторую дозу вакцины Pfizer, если первая прививка уже сделана?

Жители, получившие первую дозу Pfizer, получат и вторую дозу вакцины этого производителя.

Образовался ли в Латвии дефицит вакцины Pfizer?

В настоящее время на складах в Латвии доступны 104 000 вакцин Pfizer, и более 60 000 вакцин от этого производителя находятся у поставщиков услуг вакцинации. В ноябре ожидается новая поставка Pfizer и на будущее ищутся решения для закупки дополнительных количеств этой вакцины.

Общий запас вакцин на сегодня: 401 146 вакцин на складе, в т.ч. 104 000 доз Pfizer, 230 850 Moderna, 34 080 Janssen, 32116 AstraZeneca. Еще 69 200 доз Janssen будут доставлены сегодня.

Напоминаем, что в мирорайоны Риги отправлен специально оборудованный вакцинационный автобус, который сделает прививки от Covid-19 еще доступнее для тех, у кого есть трудности с передвижением. Выездная вакцинация организуется по принципу "живой очереди", без предварительной записи, с собой необходимо иметь паспорт или ID-карту. Предлагаемые препараты — Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и Janssen (Johnsons&Johnsons).

Мощность каждого выезда вакцинационного пункта — 75-100 прививок - рассчитана так, чтобы каждый человек мог провести в помещении 15 минут. Медики должны понаблюдать за его реакцией на вакцины. Сениоры могут привиться вне очереди.

С расписанием вакцинобуса можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.