"Так называемая оккупация": прокуратуру просят проверить высказывания Гревцовы

Депутат от "Нового Единства" Эдмундс Юрьевич обратился в прокуратуру с просьбой оценить высказывания депутата "Стабильности!" Глории Гревцовы и начать против нее уголовный процесс. Гревцова опубликовала в TikTok видео из Музея оккупации, в котором заявила, что "гид рассказывает свою — параллельную, выдуманную историю". К утру понедельника депутат удалила это видео.
В конце прошлой недели Гревцова посетила Музей оккупации Латвии и опубликовала размышления об увиденном. Женщина назвала музей "так называемым музеем" и заявила, что "если раньше казалось, что у нас пропаганда, то пройдясь по музею понимаешь — вот она, пропаганда".
Saeimas deputāte ierodas "tā saucamajā" Okupācijas muzejā, lai provocētu gidu ar "konkrētiem jautājumiem".
Šis ir kaitinoši tuvu okupācijas attaisnošanai no valsts amatpersonas puses.@RihardsKols @GirtsLapins @EdvinsSnore @AndrejsJudins @a_latkovskis pic.twitter.com/550ZgDTrTq— Polittehnologs Mudiņš (@polittehnologs) January 22, 2023
Депутат Сейма Юревич призвал генерального прокурора Юрия Стуканаса дать оценку заявлениям Гревцовы, поскольку они явно указывают на желание публично отрицать оккупацию Латвии.
Юревич призывает Стуканас оценить наличие в действиях Гревцовы признаков преступления, предусмотренного статьей 74.1 Уголовного закона, и возбудить уголовное дело.
Esmu vērsies ar iesniegumu @prokuratura_LV par Glorijas Grevcovas izteikumiem, kas ir ne tikai morāli nepieņemami, bet, manuprāt, arī iespējami krimināli sodāma rīcība saskaņā ar Krimināllikuma 74.1 pantu. pic.twitter.com/vrytOSauz7— Edmunds Jurēvics (@EdmundsJurevics) January 23, 2023
Статья 74.1 Уголовного закона предусматривает уголовное наказание за публичное прославление геноцида, преступлений против человечности и мира или военных преступлений или совершенного геноцида, а также прославление преступлений, совершенный СССР или нацистской Германии против мира или военные преступления против Латвийской Республики и ее граждан, прославление, отрицание, оправдание или грубое унижение.
Подобные действия наказываются лишением свободы на срок до пяти лет, либо временным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами, либо штрафом.
Служба государственной безопасности (СГБ) пока что не прокомментировала произошедшее.
Ранее против депутата Глории Гревцовы уже начали уголовный процесс за предоставление заведомо ложных сведений при выдвижении своей кандидатуры на выборах в Сейм. Политик не признала себя виновной по предъявленному обвинению.