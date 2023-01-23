"Так называемая оккупация": прокуратуру просят проверить высказывания Гревцовы
Foto: Reinis Inkēns, Saeima

Депутат от "Нового Единства" Эдмундс Юрьевич обратился в прокуратуру с просьбой оценить высказывания депутата "Стабильности!" Глории Гревцовы и начать против нее уголовный процесс. Гревцова опубликовала в TikTok видео из Музея оккупации, в котором заявила, что "гид рассказывает свою — параллельную, выдуманную историю". К утру понедельника депутат удалила это видео.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В конце прошлой недели Гревцова посетила Музей оккупации Латвии и опубликовала размышления об увиденном. Женщина назвала музей "так называемым музеем" и заявила, что "если раньше казалось, что у нас пропаганда, то пройдясь по музею понимаешь — вот она, пропаганда".


Депутат Сейма Юревич призвал генерального прокурора Юрия Стуканаса дать оценку заявлениям Гревцовы, поскольку они явно указывают на желание публично отрицать оккупацию Латвии.

Он также указывает, что Гревцова сняла видео непосредственно в помещении Музея оккупации, что свидетельствует о том, что заявления были не случайными, а преднамеренными действиями.
Юревич призывает Стуканас оценить наличие в действиях Гревцовы признаков преступления, предусмотренного статьей 74.1 Уголовного закона, и возбудить уголовное дело.

Статья 74.1 Уголовного закона предусматривает уголовное наказание за публичное прославление геноцида, преступлений против человечности и мира или военных преступлений или совершенного геноцида, а также прославление преступлений, совершенный СССР или нацистской Германии против мира или военные преступления против Латвийской Республики и ее граждан, прославление, отрицание, оправдание или грубое унижение.

Подобные действия наказываются лишением свободы на срок до пяти лет, либо временным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами, либо штрафом.

Служба государственной безопасности (СГБ) пока что не прокомментировала произошедшее.

Ранее против депутата Глории Гревцовы уже начали уголовный процесс за предоставление заведомо ложных сведений при выдвижении своей кандидатуры на выборах в Сейм. Политик не признала себя виновной по предъявленному обвинению.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Как бесплатно учиться в магистратуре и обеспечить себя работой
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
Как бесплатно учиться в магистратуре и обеспечить себя работой
Видео, как мы ловили и обучали покемонов