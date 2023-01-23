"Так называемая оккупация": прокуратуру просят проверить высказывания Гревцовы

Депутат от "Нового Единства" Эдмундс Юрьевич обратился в прокуратуру с просьбой оценить высказывания депутата "Стабильности!" Глории Гревцовы и начать против нее уголовный процесс. Гревцова опубликовала в TikTok видео из Музея оккупации, в котором заявила, что "гид рассказывает свою — параллельную, выдуманную историю". К утру понедельника депутат удалила это видео.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В конце прошлой недели Гревцова посетила Музей оккупации Латвии и опубликовала размышления об увиденном. Женщина назвала музей "так называемым музеем" и заявила, что "если раньше казалось, что у нас пропаганда, то пройдясь по музею понимаешь — вот она, пропаганда".



Депутат Сейма Юревич призвал генерального прокурора Юрия Стуканаса дать оценку заявлениям Гревцовы, поскольку они явно указывают на желание публично отрицать оккупацию Латвии.

