Таксисты не хотят работать: за год уволилась тысяча человек

С лета прошлого года с работы ушли более тысячи латвийских таксистов, выяснила передача "Панорама" на телеканале LTV. Причин три: новые требования к знанию госязыка, новые требования со стороны налоговой и пандемия.

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С 2018 года таксисты обязаны знать латышский на уровне В1. До августа 2020 года знание языка подтверждал работодатель — обычно веря на слово таксисту, который при регистрации ставил галочку в вопросе о знании языка. Теперь таксисты должны сдавать экзамен либо предъявить документ из учебного заведения, где хотя бы один из предметов преподавался по-латышски.

По словам председателя правления Дирекции автотранспорта Кристиана Годиньша, пассажиры периодически жалуются на водителей, которые их не понимают. Некоторых таксистов пришлось уволить, а каждый месяц в среднем десяти водителям приходится отказывать в регистрации.

По мнению главы отдела проверки знания госязыка Государственного центра содержания образования Анты Лазаревой, требования к знанию госязыка соразмерны. "Нужно ответить на вопросы, например, о своем хобби, почему они выбрали именно его, а не другое, куда бы они хотели поехать в путешествие и почему (…). И все же необходим этот В1. Это тот уровень, когда можно что-то сделать самостоятельно, самостоятельно задать вопрос пассажирам, куда ехать и так далее", — подчеркнула она.

С 1 июля данные о поездках (если они заказаны через приложение) поступают в Службу госдоходов (VID) автоматически, а до этого водители отчитывались о доходах раз в месяц. VID констатировал, что данные, которые предоставляют водители, отличаются от тех, которые предоставляет приложение.

Кроме того, теперь водителям стало невыгодно работать неполный день и не на полную ставку — при том, что спрос на поездки как раз выше в выходные и в определенное время суток. В итоге во время повышенного спроса водителей не хватает, а поездки стоят больше.

Еще одна причина нехватки водителей — это то, что зимой некоторые из них перешли на доставку еды, потому что спрос на это был больше, рассказали представители Bolt.