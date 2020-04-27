Tallink на этой неделе выполнит рейсы между Ригой и Стокгольмом

Эстонский паромный оператор Tallink получил разрешение в среду, 29 апреля, выполнить рейс Рига-Стокгольм, а в четверг, 30 апреля, — рейс Стокгольм-Рига, свидетельствует информация на сайте Министерства сообщения.

Паром из Риги выйдет 29 апреля в 16 часов и прибудет в Стокгольм 30 апреля в 11 часов. В свою очередь рейс из Стокгольма выйдет 30 апреля в 16 часов, а в Ригу прибудет 1 мая в 12 часов.

Оба рейса предусмотрены для включенных в список Латвийского агентства инвестиций и развития предприятий и указанных ими пассажиров, а также моряков, которые должны попасть на место работы на своих судах.

Если на пароме останутся свободные места, на рейс Стокгольм-Рига билеты смогут купить также не включенные в список пассажиры, которые должны указать информацию о транспортном средстве, которым собираются добраться до дома, а также свой адрес.

Министерство иностранных дел в Twitter сообщило, что зарезервировать билеты на рейс можно по телефону +371 67099700 или электронной почте booking@tallink.lv.