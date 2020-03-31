"Там остались многие тысячи!" Будут ли лечить Covid-19 у граждан Латвии за рубежом?

На днях портал Delfi описал ситуацию, как латвийскому студенту с симптомами Covid-19 отказали в помощи медучреждения Германии, куда он обращался. По сведениям МИД, за рубежом остались тысячи граждан Латвии: одни сами решили не ехать на родину, другие не успели купить билеты на репатриационные рейсы. Могут ли они рассчитывать на медицинскую помощь и куда обращаться в случае дискриминации по гражданскому признаку? Портал Delfi попросил МИД разъяснить ситуацию.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

В пятницу портал Delfi рассказал историю 20-летнего студента из Латвии Клавса Биезайса, у которого появились симптомы Сovid-19, но в Германии его не принял ни семейный врач, ни больница. Оказалось, что там проверки делают только тем, кто недавно вернулся из-за границы, а также людям, которым уже нужна неотложная помощь. С редакцией связались несколько оставшихся за рубежом граждан Латвии, которые беспокоятся о том, что их ждет в случае болезни.

Как пояснили порталу Delfi в МИД Латвии, статья про Клавса "не свидетельствует о том, что гражданина ЛР дискриминировали по признаку гражданства. Скорее в ней иллюстрируется сложности системы здравоохранения Германии. Чтобы получить там медицинскую помощь, надо иметь страховку здоровья. И гражданство тут не имеет значения".

Представитель коммуникационной группы МИД заверил, что этот случай не попал в поле зрения посольства Латвии в Берлине. Но в целом МИД всегда настоятельно рекомендует перед поездкой за рубеж оформить карту европейского страхования здоровья EVAK или страховку путешествия, а лучше то и другое, потому что работают они в разных случаях.

Если человек застрял за рубежом на срок более долгий, чем он застрахован, ему надо связаться со страховщиком и договориться о продлении договора. Глава Ассоциации страховщиков Янис Абашин сообщил МИД, что такие случаи были, и все успешно решалось. В МИД слышали, что некоторые компании отказываются страховать на случай пандемии. "Так может быть, но в этих случаях страховка не покрывает только риски, связанные с коронавирсом, зато поможет, например, при бытовых травмах или гриппе" (к примеру, страховая компания Seesam не страхует все "коронариски". )

Продолжит ли в пандемию "работать" страховка EVAK?



"Ограничение работы EVAK в связи с пандемией вступило бы в противоречие с целью этой страховки и регул Евросоюза, — сообщили в МИД. — Это значит, что сегодня у обладателей EVAK такие же права на медицинскую помощь, как и до пандемии. Но надо помнить, что эта страховка работает только в неотложных случаях, она не покрывает любую медицинскую услугу.

Медицинские услуги вне ЕС и стран, где работает EVAK, получаются по страховке. Если иностранцу в какой-то стране отказывают в получении медицинской услуги вообще (потому что он иностранец), это, к сожалению, самовольное решение государства или его местная интерпретация, которую вызвал хаос во время пандемии".

Чем помогут в посольстве Латвии?



МИД просит граждан сигнализировать посольства Латвии о случаях отказа в медпомощи на основании гражданства, чтобы передать информацию в Еврокомиссию и такие случаи не повторялись. Но это не касается тех случаев, когда от человека требуют медицинскую страховку (как и от граждан той страны, где он обратился за помощью) или когда он требует медицинские услуги, которые EVAK не покрывает (не неотложные).



Кто защитит граждан Латвии за рубежом?



МИД напомнил, что вирус не различает людей по государственной принадлежности, но каждый должен соблюдать правила той страны, где он оказался во время пандемии. Если в стране объявляют строгий карантин или ограничения в передвижении — их надо соблюдать.

МИД Латвии призывает всех граждан страны, оказавшихся за рубежом, внести информацию о себе в Консульском регистре. В том числе путешественников, которые из-за транспортных ограничений в передвижении не смогли быстро вернуться в Латвию и оказались в чрезвычайной ситуации за рубежом.

За последнюю неделю МИД обобщил такую информацию о многих тысячах граждан и неграждан Латвии, которые находятся за рубежом. Среди них есть как краткосрочно въехавшие и попавшие в чрезвычайную ситуацию и постоянно живущие за рубежом. Часть зарегистрировавшихся оставили просто данные о себе (иногда неполные, были случаи, когда информацию вносили родственники и писали "моя мама" и т. д.), не указав, что они хотят, надо ли им срочно вернуться и когда. Также они спрашивают, где купить билеты и что будет после 14 апреля.

"Часть из тех, кто действительно хотел вернуться, уже дома, — рассказали в коммуникационной группе МИД. — С остальными Консульский департамент работает индивидуально — ищет решения, чтобы вернуться в Латвию. Чтобы вытащить людей из стран вне зоны Евросоюза (Азии, Африки, Океании), МИД сотрудничает со странами ЕС. Это не означает, что за "застрявшими" отправят прямой рейс airBaltic, но если у человека есть возможность хотя бы добраться самостоятельно до Европы, используя еще доступные перелеты (через Франкфурт, Минск или Хельсинки), просим это сделать". Также просят написать на мейл palieku@mfa.gov.lv тех, кто решил остаться на время пандемии за рубежом.