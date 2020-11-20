"Там пытали и убивали людей". Нацблок потребовал приостановить аукцион по продаже бывшего здания КГБ в Риге

Национальное объединение Visu Latvijai!-ТБ/ДННЛ обратилось в Управление культурным наследованием с предложением приостановить торги, в ходе которых на продажу был выставлен так называемый Угловой дом — здание на углу улиц Бривибас и Стабу в Риге, где в советское время располагался Комитет государственной безопасности Латвийской ССР. Партия отметила, что продажа этого дома "является недопустимой".

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"Угловой дом стал страшным свидетелем оккупации Латвии. В этом историческом здании допрашивали, пытали и убивали людей, и многие наши современники все еще помнят эти времена. Стереть эти события не сможет ничто", — поясняет в своем обращении Нацблок.

Поэтому, как считает партия, следует продолжить изучение состояние дома и дать оценку возможности его дальнейшего использования и содержания.

Здание было построено в 1912 году как арендный дом с магазинами. Оно имеет статус памятника культуры местного значения, поэтому новый владелец должен согласовать проект реконструкции с Государственной инспекцией по охране памятников культуры. С 1944 по 1991 год здание занимало КГБ, затем до 2008 года — Госполиция.

В 2015 году госагентство Valsts nekustamie īpašumi отреставрировало фасад дома. С 2014 года на первом этаже и в подвалах здания примерно на 700 кв. м размещена экспозиция Музея оккупации.

Как отметила директор VNĪ по аренде и продажам Анита Фелдмане, Угловой дом, или дом Тетериса, является объектом государственного значения. Для выполнения государственных функций в этом здании нет необходимости, а интерес к долгосрочной аренде инвесторы не проявили, поэтому решено продать здание, сохранив в нем место для музея. Полученные средства будут вложены в развитие государственной недвижимости.