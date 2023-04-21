Таможенники из стран ЕС на этой неделе учатся в Латвии бороться с контрабандой
Foto: LETA

Таможенные специалисты из Литвы, Греции и Венгрии на этой неделе знакомятся с опытом Латвии по борьбе с контрабандой на пограничном пункте "Индрас" и проверяют поезда, идущие из Беларуси, сообщает Служба госдоходов.

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Обмен опытом происходит в рамках программы Еврокомиссии "Таможня 2021-2027", ее организует группа таможенных экспертов восточных и юго-восточных границ CELBET 3.

Пункт "Индрас" выбран с учетом опыта латвийской таможни и успешных результатов контроля грузовых поездов. За прошлый год на этом пункте было обнаружено рекордное количество контрабандных сигарет — 6,8 миллиона. Их прятали среди каменного угля, железной руды, чугуна, электроматериалов и других грузов. Это около 40% всей контрабандной сигаретной продукции, обнаруженной в Латвии в 2022 году. За год в Латвию через этот пункт въехало 1984 грузовых поезда и выехало 1829.

Участники международной миссии ознакомились с организацией работы, технологией проверок и инфраструктурой, обсудили с коллегами вопросы анализа и оценки рисков, техническое оснащение таможенных пунктов, участие кинологов в работе таможни, межинституционное сотрудничество и другие вопросы.

Одновременно латвийские таможенники вместе с эстонскими и польскими отправились в Эперьеске, на границу Венгрии и Украины, чтобы участвовать в проверке железнодорожных грузов.

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