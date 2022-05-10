Таможню покидают опытные сотрудники; необходимо повышение зарплат
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Последние геополитические события прибавили работы таможенникам, при этом те остаются при прежних, сравнительно небольших зарплатах. Сотрудники и руководство таможни пришли к соглашению, что укрепление кадров за счет повышения заработной платы является ключевым приоритетом для учреждения — если деньги не будут найдены, учреждение попросту не сможет выполнять свои функции. Об этом со ссылкой на Латвийское радио пишет rus.lsm.lv.

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Эрик Пуле, юридический консультант профсоюзов работников госучреждений, муниципальных предприятий комментирует: «В начале таможенник получает 700 евро - что не дотягивает до этого максимума [в соответствующей зарплатной группе]. Учитывая текущую геополитическую ситуацию — санкционную политику Европы, в том числе и Латвии, контролирующую соблюдение санкций функцию выполняют именно таможенники. И без того загруженные, с огромными обязательствами и, конечно же, с такой низкой заработной платой невозможно усилить потенциал достойных человеческих ресурсов, уходят опытные специалисты».

Уход опытных коллег сказывается на работе управления, а обучение является сложным и трудоемким процессом.

Между тем, представитель Министерства финансов Алексис Яроцкис пояснил: чтобы найти средства, свои финансы следует пересмотреть «вышестоящему» заведению, в данном случае — Службе госдолгов. Если деньги не будут найдены, этот вопрос должен быть решен в бюджете следующего года.

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