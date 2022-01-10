Тариф на захоронение несортированных бытовых отходов на полигоне Getliņi повысится на 87%

С сегодняшнего дня тариф на захоронение несортированных бытовых отходов на полигоне Getliņi будет на 87% выше — 124,6 евро за тонну, предусматривают утвержденные Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ) изменения тарифа.

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Новый тариф будет применяться к несортированным бытовым отходам, которые доставляются на свалку Getliņi из Риги, Адажи, Марупе, Кекавы, Ропажи, Огре, Сигулды (кроме Кримулдской и Ледургской волостей), Олайне, Саласпилса, Саулкрасты, и также к отходам с некоторых административных территорий Баускского края — города Бауска и Брунавской, Цераукстской, Цодской, Давиньской, Гайлишской, Ислицской, Межотненской, Вецсаулеской волостей.

Изменения тарифа связаны как с увеличением платежей налога на природные ресурсы (НПР) с 1 января 2022 года и увеличением пропорции НРП, так и с увеличением общих расходов в связи с необходимостью обеспечить оказание услуг в соответствии с требованиями охраны окружающей среды.

По данным управления коммуникации Рижской думы, с повышением тарифа на полигоне Getliņi в Риге расходы на утилизацию несортированных бытовых отходов вырастут в среднем на 30%, а плата за вывоз биоотходов — на 40-50%. Это связано с крупными инвестициями в строительство компостных туннелей на полигоне в Гетлини.

Думское управление коммуникации поясняет, что повышение тарифов не связано с повышением цен на электроэнергию, топливо и другие ресурсы. "Несмотря на повышение цен на электроэнергию, топливо и другое подорожание, работающие в Риге предприятия по вывозу отходов — Clean R, Eco Baltia Vide и Lautus Vide — не увеличили свои расходы, и данное повышение тарифа связано с расходами полигона и увеличением НПР", — отмечают в управлении.

КРОУ сообщает, что в полигон также были вложены значительные средства для снижения воздействия на окружающую среду, например, в реконструкцию биологических очистных сооружений и возобновление работ по снижению концентрации инфильтратного загрязнения перед выводом вод в централизованные сети Rīgas ūdens.

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод, поступающих в Даугаву, была произведена установка очистного оборудования контейнерного типа для регулярной очистки скоплений воды в отводной канаве. В целях ограничения проникновения вредных веществ за пределы полигона начата мойка шасси и ходовой части специализированных транспортных средств, доставляющих отходы на полигон.

Выросли и другие расходы полигона, включая расходы на компонент загрязнения, образовательную работу среди населения по экологическим вопросам и персонал.

Директор департамента водного хозяйства, депозитной системы и отходов КРОУ Агнесе Козловска отмечает, что к 2035 году Латвия обязалась хранить на свалках только 10% общего количества бытовых отходов, образующихся в стране. Поэтому необходимо значительно увеличить долю сортируемых отходов.

Несортированные бытовые отходы составляют основную массу, вывозимую на полигоны, поэтому государством установлено ежегодное повышение ставки НПР за вывоз мусора.