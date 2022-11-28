Тариф Rīgas siltums возрастет на 7,8%

С понедельника, 28 ноября, тариф на тепловую энергию АО Rīgas siltums с сегодняшнего дня повысится на 7,8% и составит 183,86 евро за мегаватт-час (МВт-ч), сообщили агентству LETA в Комиссии по регулированию общественных услуг.

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При этом регулятор отмечает, что с учетом господдержки домохозяйствам с сегодняшнего дня придется платить 112,39 евро за МВтч за тепловую энергию без налога на добавленную стоимость (НДС). Государственная помощь будет автоматически применяться к счетам домохозяйств.

Тариф на тепловую энергию Rīgas siltums увеличится в связи с ростом стоимости топлива и покупной тепловой энергии.

27% тепловой энергии, поставляемой потребителям, компания производит сама, используя древесную щепу и природный газ, а 73% закупается у других производителей тепла.

Комиссия по регулированию общественных услуг напоминает, что коммерсанты, получившие от регулятора разрешение на установление собственных тарифов, в случае изменения цены на топливо, стоимости покупаемой тепловой энергии или цены на проданную электроэнергию могут несколько раз представить проект тарифа в регулятор для оценки. Поэтому тарифы для одного коммерсанта могут меняться несколько раз в течение года — как повышаться, так и понижаться. При этом выданная лицензия означает, что как только цена на топливо или стоимость покупного тепла станет ниже, чем включенная в применимый тариф, коммерсант обязан установить более низкий тариф.

С вступлением в силу нового тарифа тариф на тепловую энергию в Риге меняется уже в пятый раз в этом году.

Уже сообщалось, что оборот Rīgas siltums за последний финансовый год, который длился с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года, составил 146,451 миллиона евро, а прибыль предприятия составила 5,375 миллиона евро.

49% капитала компании принадлежит Рижской думе, 48,99% — Латвийскому государству, 2% — SIA Energiţias otźliţi. RIX, а "Latvenergo" принадлежит 0,005% акций.