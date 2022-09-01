Тарифы Latvenergo на производство тепла повышаются в несколько раз; еще раз подорожает отопление в Риге

Комиссия по регулированию общественных услуг (Регулятор) утвердила новые тарифы Latvenergo на производство теплоэнергии на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Тарифы в несколько раз больше нынешних и повлияют на стоимость услуг АО Rīgas siltums.

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Регулятор пояснил, что 88% стоимости тарифа на произведенную теплоэнергию формируется природный газ и так как цены на газ меняются, то Latvenergo попросил установить порядок применения тарифов к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, чтобы тарифы отвечали ценам на газ. В решении Регулятора говорится, что тарифы на природный газ установлены в интервале от 10 до 225 евро за MWh без налога на добавленную стоимость (НДС).

Действующие тарифы Latvenergo предусматривают, что на ТЭЦ-1 производство одного MWh стоит 53,49 евро, на ТЭЦ-2 — 54,41 евро.

Повышенный тариф на тепловую энергию вступит в силу с 1 октября. Тарифы были повышены в связи с "удорожанием топлива (природного газа), ростом стоимости квот на выбросы, снижением количества вырабатываемой энергии почти вдвое, а также непредвиденными затратами, накопленными за последние отопительный сезон".

"Поскольку война в Украине продолжается, цены на природный газ в Европе достигли беспрецедентного уровня, сейчас цены на бирже в некоторые дни превышают 300 евро за MWh. В связи с этим среднюю прогнозируемую Latvenergo цену в 140 евро за MWh оценивает как относительно успешный результат закупки природного газа", — прокомментировала решение председатель Комиссии по регулированию общественных услуг председатель Алда Озола.

Озола отметила, что это повышение сильно ощутят рижане, поэтому "этой зимой как меры по повышению энергоэффективности, так и меры поддержки будут играть особенно большую роль".

Как указывает Регулятор, в связи с изменением тарифов Latvenergo на производство тепла ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 пересмотрит свои тарифы и АО Rīgas siltums. Рижское самоуправление ранее разъясняло, что на одном берегу Даугавы тепло производит само Rīgas siltums, на другом — покупает его у Latvenergo.

ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 обеспечивают в среднем около 45% всего тепла, передаваемого потребителям Rīgas siltums в сезоне. Остальную теплоэнергию производит само Rīgas siltums, использующее для этого ак природный газ, так и биомассу (древесную щепу), а также независимые производители тепла, которые в основном используют возобновляемые ресурсы — древесную щепу.

Сейчас на рассмотрении Регулятора более 30 проектов тарифов на теплоснабжение в Латвии.