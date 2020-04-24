Тарифы Latvenergo на теплоэнергию в мае будут на 21-23% ниже

Тарифы на теплоэнергию в мае будут на 21-23% ниже, чем в апреле, сообщает Latvenergo. Энергию термоэлектростанций Latvenergo закупает Rīgas siltums, поставляющий отопление и горячую воду в дома рижан.

В Latvenergo сообщили, что снижение тарифов на теплоэнергию связано со снижением цены на закупку газа.

В Rīgas siltums порталу DELFI сообщили, что предприятие уже в апреле на 7,4% снизило тарифы. На данные момент предприятие рассматривает возможность дополнительного снижения тарифа. Это снижение может затронуть как нынешний отопительный сезон, так и сказаться на счетах за горячую воду, отметила представитель Rīgas siltums Линда Ренце.

Ренце отметила, что тарифы на закупку теплоэнергии составляют 69% от тарифов Rīgas siltums, тогда как 31% от тарифа уходят на подачу теплоэнергии и затраты предприятия.