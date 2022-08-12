Тарифы на отопление: Марупе готовится побить рекорд — в сентябре придется платить 320 евро за MWh

С 1 сентября тариф за отопление в рижском пригороде Марупе вырастет на 151% и достигнет уровня в 320,14 евро за MWh, свидетельствует информация Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK). По данным Delfi, это самый высокий как минимум за последние 10 лет тариф в Латвии.

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Рост тарифов на отопление связан с повышением цен на топливо (в первую очередь, на природный газ). Война в Украине привела к тому, что страны ЕС начали создать запасы природного газа на зиму, опасаясь прекращения поставок со стороны России. При этом уже сейчас отдельные страны получают значительно меньший объем российского газа или не получают его вовсе.

SPRK отмечает, что общие расходы на сырье для SIA Mārupes komunālie pakalpojumi выросли на 180,7%. "Сейчас поставщики природного газа предлагают краткосрочные договора — на один или несколько месяцев. Это значит, что поставщикам тепловой энергии придется пересматривать тарифы несколько раз в течение года и включать в тариф актуальную на тот момент цену на природный газ", — комментирует ситуацию глава SPRK Алда Озола.