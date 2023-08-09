Тарифы на распределение электроэнергии обещают пересмотреть в декабре

Новые тарифы на распределение электроэнергии будут пересмотрены уже в декабре, сообщили агентству LETA в Госканцелярии. Об этом стало известно после встречи премьера Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") с руководством Комиссии по регулировании общественных услуг (КРОУ).

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В среду, 9 августа, премьер-министр Кришьянис Кариньш встретился с председателем КРОУ Алдой Озолой, членом совета этой комиссии Интарсом Бирзиньшем и директором Департамента энергетики комиссии Янисом Негрибой. На встрече присутствовал министр климата и энергетики Раймондс Чударс ("Новое Единство").

В ходе встречи обсуждались новые тарифы на распределение электроэнергии, а также то, какие возможности изменения тарифов видит Регулятор.

В ходе встречи премьер-министр подчеркнул, что Регулятор, оценивая тарифы накоммунальные услуги, стоит между государственной монополией и обществом, и должен защищать интересы потребителей.

По мнению Кариньша, неприемлемо, что тарифы на распределение планируется пересматривать только раз в полтора года. Премьер приветствовал то, что КРОУ взял на себя обязательство пересмотреть тарифы на распределение электроэнергии уже в декабре этого года — с учетом динамичной ситуации на рынке и иными факторами.

Министерство климата и энергетики сообщило, что будет поощрять расширение круга защищенных пользователей, в том числе, в контексте тарифов на распределение.

Согласно пояснению КРОУ, новые тарифы на распределение отражают реальные затраты на мощность электроэнергии и обслуживание распределения. Поэтому жителей призывают проверить мощность своих подключений к электричеству и выбрать наиболее подходящее.

Как уже сообщалось, в среду, 9 августа, после встречи с премьером Кариньшем президент Эдгар Ринкевич заявил, что новые тарифы на распределение электроэнергии не кажутся ему ни соразмерными, ни разумными, ни обоснованными. По мнению президента, Комиссия по регулированию общественных услуг не выполнила свою функцию достаточно хорошо, и решение о новых тарифах подлежит пересмотру.

С 1 июля этого года вступили в силу новые тарифы на услуги системы электроснабжения оператора системы распределения электроэнергии Sadales tīkls и оператора системы передачи электроэнергии АО Augstsprieguma tīkls, утвержденные КРОУ.

Влияние новых распределительных тарифов на население будет разным. Это зависит от параметров подключения и потребления.

Для владельцев квартир с подключением 1F и потреблением 100 кВтч в месяц счет увеличится в среднем на пять-семь евро в месяц без учета налога на добавленную стоимость (НДС). Столь же большой прирост ожидается у владельцев частных домов с подключением 1F и потреблением 125 кВтч в месяц.

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Увеличение счета за электроэнергию для владельцев частных домов с подключением 3F будет другим, на что повлияет выбранная нагрузка. Среди них для подключения 3F (16А или 20А) ожидаемое увеличение счета составляет около 12-15 евро без НДС, а для подключения 3F с 25А и более — около 18 евро и более без НДС.

Чтобы точно узнать предстоящие изменения счета, КРОУ предлагает жителям воспользоваться тарифным калькулятором Sadales tīkls.