Тарифы на теплоэнергию выросли в семи населенных пунктах

С 1 ноября тарифы на теплоэнергию выросли у семи коммерсантов, указывает Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ). На это повлиял рост цен на природный газ, которые на мировом рынке достигли рекордно высокой отметки.

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В ноябре тепло стало дороже для жителей Риги, Гробиньского, Талсинского, Огрского краев, Елгавы, части Коценского края, а также Иецавы. "На данный момент совместно с Министерством экономики и Латвийским объединением самоуправлений предложен ряд решений для поддержки социально менее защищенных домашних хозяйств. Мы со своей стороны подадим в Минэкономики необходимые расчеты, чтобы помочь разработать механизм поддержки", - сообщила руководитель КРОУ Алда Озола.

Изменения тарифов разные - где-то он вырос на 5-10% (например, в Талси и Елгаве), а где-то более, чем на 20% (например, в Иецаве). В свою очередь, например, в Берзайне (Коценский край) тарифы, наоборот, снизились. "Ситуация в каждом самоуправлении зависит также от того, когда коммерсанты заключили договора о поставках природного газа. Для тех, кто это сделал весной этого года, цены были сравнительно низкими и влияние на тариф небольшим, в свою очередь, те коммерсанты, у которых договора закончились этой осенью и нужно было заключать новые, столкнулись с самым большим ростом издержек на производство теплоэнергии", - указывает Озола.

На разницу в тарифах влияет также используемое топливо. Cамый резкий скачок цен произошел в тех населенных пунктах, где используется только природный газ. Меньше цены выросли в том случае, если используется также щепа.

Латвийская ассоциация домоуправлений призывает поставщиков коммунальных услуг не применять штрафные санкции в случае просрочки платежей, а владельцев квартир, в случае ели они видят, что не могут заплатить за весь месяц, платить по частям и обращаться к своему домупраляющему и договариваться о составлении графика погашения платежей. "От имени ассоциации призываю домоуправления и поставщиков коммунальных услуг проявлять понимание в процессе поиска решений, в том числе в вопросе введения отложенных платежей", - отметил глава Латвийская ассоциация домоуправлений Гиртс Бейкманис.

Малообеспеченные и нуждающиеся лица могут получить финансовую поддержу для оплаты коммунальных счетов. Для этого нужно обратиться в социальную службу своего самоуправления.

Учитывая тенденции на рынке природного газа, ситуация во время отопительного сезона может измениться.