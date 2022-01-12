Тарифы на тепловую энергию: где в Латвии больше всего платят за отопление, а где меньше

Самые высокие тарифы на отопление в этом отопительном сезоне зафиксированы в Озолниекском крае, а самые низкие — в Кекавском крае, свидетельствуют данные Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ).

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Больше всего за отпление платят жители Ане, Бранки и Озолниеки. Там тарифы на отопление в январе составляют соответственно 101,93 евро за мВт/ч, 97,46 евро за мВт/ч и 76,35 евро за мВт/ч.

Один из самых высоких тарифов — в Адажи и Кадаге. Там нужно платить 71,66 евро за мВт/ч.

Тариф за мВт/ч превышает 70 евро в Слулте, Марупе и Тирайне, а также в Пиньки и Сигулде. В первых трех населенных пунктах тариф составляет 75,35 евро за мВт/ч, в Пиньки — 73,53 евро за мВт/ч, а в Сигулде — 71,66 евро за мВт/ч.

Тариф, установленный в Саулкрасты и ​​Звейниекциемсе, составляет 69,98 евро за мВт/ч. В Валдемарпилсе, Лайдзе, Звиргзде, Лауциене, Мундигциемсе, Пастенде, Яунпагастсе, Стенде, Приедес и Сабиле тариф составляет 67,71 евро за мВт/ч. В Эзере в Салдусском крае нужно платить 67,51 евро за мВт/ч, а в Вайдаве в Валмиерском крае — 67,04 евро за мВт/ч. В Вангажи тариф составляет 66,92 евро за мВт/ч, а в Риге — 66,76 евро за мВт/ч.

Менее 50 евро за мВт/ч платят жители Муцениеки, Саласпилса и Саулкалне. Там тариф за отопление составляет соответственно 48,86 евро, 48,76 евро и 48,20 евро за мВт/ч. В Кокнесе платят 47,92 евро за мВт/ч, в Резекне — 47,42 евро за мВт/ч, в Виляны — 46,14 за мВт/ч, а в Лудзе — 46,06 евро за мВт/ч.

В Яунмарупе тариф на тепловую энергию составляет 45,90 евро за мВт/ч, в Зебренской волости — 45,01 евро за мВт/ч, в Ауце, Лиелауце и Бене — 44,73 евро за мВт/ч, в Айзкраукле и Айзкраукльской волости — 43,55 евро за мВт/ч, а в Олайне — 41,69 евро за мВт/ч.

Единственное место, где тариф на тепловую энергию остается ниже 40 евро за мВт/ч, — это Кекавский край. ООО "Ķekavas nami" обеспечивает отопление в Кекаве, Рамаве, Катлакалнсе и Валдлаучи по цене 39,64 евро за мВт/ч.