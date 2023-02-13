Таварc: cледует укреплять потенциал учреждений, ответственных за языковые проверки

Необходимо укреплять потенциал учреждений, отвечающих за языковые проверки, заявил после заседания коалиции председатель парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Объединенный список" концептуально поддерживает идею о том, что языковые проверки необходимы для граждан России, но требуется техническое решение, которое позволит ответственным учреждениям качественно обеспечить выполнение соответствующих поправок в закон.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил журналистам, что в настоящее время изыскивается способ наилучшим образом обеспечить соблюдение закона об иммиграции.

Заместитель председателя фракции "Национального объединения" в Сейме Янис Домбрава также подчеркнул: достигнуто понимание, что поправки к закону об иммиграции следует продвигать только в случае достижения консенсуса внутри коалиции.

Как сообщалось, министр внутренних дел Марис Кучинскис призовет Сейм смягчить условия пребывания российских граждан в Латвии и отменить срок 1 сентября, до которого обладатели вида на жительство должны доказать владение латышским языком, чтобы сохранить возможность проживания в Латвии, сообщает TV3.

Действующее положение гласит, что бывшие граждане Латвии и неграждане, у которых теперь есть российский паспорт, должны до 1 сентября сдать тест на знание латышского языка, иначе их постоянный вид на жительство будет аннулирован и им придется покинуть Латвию. Такую норму, которая распространяется на менее чем 18 000 жителей, ввел предыдущий Сейм прошлой осенью, незадолго до выборов.

Кучинскис призывает к значительному изменению правил и отказу от установленного крайнего срока для сдачи экзамена по латышскому языку до 1 сентября, предлагая вместо этого разрешить сдавать экзамен постепенно. По задумке министра, документ, подтверждающий знание латышского языка, нужно будет подавать только тогда, когда придет время переоформлять постоянный вид на жительство. "Такой поэтапный подход снимет угрозу образования очереди численностью в 17 тысяч человек к 1 сентября", — добавил политик и предположил, что на предложенных им условиях процесс завершится примерно в течение трех лет.