Таварс: AS не будет участвовать в "цирке" — переговорах о расширении коалиции
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

"Объединенный список" (AS) не будет участвовать в запланированном сегодня в 14 часов "цирке" — переговорах о расширении коалиции, в которых в том числе участвуют и лица, причастные к попытке свержения правительства в четверг, заявил председатель парламентской фракции AS Эдгар Таварс.

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За отставку правительства Кришьяниса Кариньша проголосовали вчера Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные".

При этом в 13:00 AS будет участвовать во встрече коалиционных партий. В 14 часов Кариньш пригласил на переговоры представителей пяти партий — коалиционных "Нового Единства", AS и Национального объединения, а также оппозиционных СЗК и "Прогрессивных".

После президентских выборов, на которых партии коалиции не смогли договориться о поддержке одного кандидата, премьер-министр Кариньш начал переговоры о возможном расширении коалиции с СЗК и "Прогрессивными". ОС и Нацобъединение выступают против расширения коалиции.

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