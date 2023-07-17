Таварс: менять динамично работающее правительство было бы лишним
Foto: LETA

По оценке самого премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), правительство работает динамично, поэтому в его замене нет необходимости и это только создаст путаницу, заявил агентству ЛЕТА председатель фракции "Объединенного списка" (ОС) Эдгар Таварс.

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На вопрос о возможности расширения действующего правительства или формирования нового правительства Таварс ответил, что правительство не может быть расширено, потому что это "юридически невозможно".

С другой стороны, если Кариньш решит отправить в отставку возглавляемое им самим правительство, работу которого премьер-министр еще на прошлой неделе оценил как динамичную и хорошую, то ОС не поддерживает такой шаг, так как это только создаст ненужный хаос.

По словам Таварса, недавние переговоры между "Новым Единством" и ОС показали, что у партий больше общего, чем различного.

Политик подчеркнул приоритетные вопросы, которые ОС ставит перед правительством - содействие кредитованию, поддержка инвестиций в регионы, снижение бюрократии для людей и компаний, проведение цифровой трансформации, внутренняя и внешняя безопасность.

На вопрос об упомянутом президентом Эдгаром Ринкевичем месячном сроке - второй половине августа, когда должна быть ясность относительно будущей работы правительства, Таварс ответил, что не может это комментировать, так как не располагает детальной информацией.

В настоящее время никаких новых переговоров между партиями официально не планируется, добавил политик.

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