Таварс: "Объединенный список" не подписывал "договор с дьяволом" на президентских выборах

"Объединенный список" не подписывал на президентских выборах никакого "договора с дьяволом или с кем-либо еще нехорошим", а пытался внести в латвийскую политику честную игру. В этом заявил глава парламентской фракции "Объединенного списка", лидер Латвийской Зеленой партии Эдгар Таварс на съезде Латвийского объединения регионов, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

И Латвийская Зеленая партия, и Латвийское объединение регионов (ЛОР) — участники "Объединенного списка". Третий участник — Лиепайская партия.

Таварс также подчеркнул "силу, рвение и честное отношение ЛОР". Политик подчеркнул, что "Объединенный список" пришел в политику с тем подходом, что надо играть открыто, честно и честно.

Лидер фракции "Объединенного списка" поблагодарил спикера Сейма, лидера ЛОР Эдварда Смилтенса и других коллег, придерживающихся высокой планки ценностей.

Лидер Лиепайской партии Улдис Сескс положительно оценил, что сотрудничество между министрами различных партий "Объединенного списка" начинает налаживаться, созданы основы для реализации поставленных целей.

Сескс также подчеркнул, что "Объединенный список" "не продался" на президентских выборах.