Таварс отверг упреки СЗК по поводу "влияния Шкеле" и напомнил о Лембергсе

Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) пытается необоснованно связать "Объединенный список" (ОС) с экс-политиком Андрисом Шкеле, чтобы отвлечь внимание от упреков в собственный адрес из-за продолжительного влияния на СЗК Айвара Лембергса. Такими соображениями с агентством LETA поделился глава фракции ОС в Сейме Эдгар Таварс.

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Ранее председатель правления СЗК, секретарь Сейма и депутат Арманд Краузе заявил, что ОС следует развеять подозрения о возможном влиянии Андриса Шкеле на ход формирования нового правительства.

Лидер фракции ОС оценивает заявление коллеги с иронией — по его словам, Краузе демонстрирует типичный "стиль Лембергса" — столкнувшись с проблемной ситуацией, политики СЗК пытаются перевернуть ее с ног на голову и первыми начинают вести тактику "ловите вора".

Таварс подчеркнул, что ни разу не общался со Шкеле, ему также неизвестно, чтобы с экс-политиком говорил кто-то из партии — ни лично, ни через посредников.

"Единственная связь — давняя работа в "Народной партии" (НП) нынешнего кандидата в премьер-министры Улдиса Пиленса. Но Пиленс публично покинул НП, опубликовав открытое письмо", LEFT_BRACKET— отметил Таварс.

Глава фракции подчеркнул, что в рядах ОС нет ни одного человека, который мог бы "позвонить из Пузе, с какого-то озера".

"Бывшие коллеги из СЗК очень хорошо поймут этот пример", — указал Таварс.