Те дети, которых уже начали усыновлять за границу, все-таки будут адоптированы

Начатые процессы усыновления должны быть доведены до конца, иначе у детей будет моральная травма. Так представитель Министерства благосостояния Ивита Крастиня прокомментировала инициативу комиссии Сейма запретить усыновление детей за границу.

Сейчас активны 17 процессов усыновления, и известно о 22 иностранных семьях, которые готовы принять ребенка из Латвии.

Как пояснила эксперт, иностранцы чаще всего усыновляют детей школьного возраста, группы братьев и сестер, а также детей с проблемами со здоровьем. В 2019 году за границу было усыновлено 42 ребенка, 33 из них были возрастом от 10 до 18 лет.

Сейчас усыновления в Латвии ждут 1150 детей, 775 из них — дети от 10 до 18 лет. При этом 433 ребенка заявили о нежелании быть усыновленными.

С 2003 года иностранцы усыновили 1925 детей из Латвии, половину из них забрали в США.

Как сообщалось, в среду Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам концептуально одобрила мораторий на усыновление за границу.