Тейкманис: президент не говорит, сколько партий должно сформировать коалицию

Президент Эгилс Левитс по-прежнему не дает никаких указаний о том, сколько партий должно сформировать коалиции, и самое главное — сконцентрироваться на создании правительства, способного подготовить достижимые цели. Об этом в интервью Латвийскому радио заявил глава Канцелярии президента Андрис Тейкманис.

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Он напомнил, что на данный момент "нет необходимости ломать копья по поводу того, три или четыре партии в коалиции". Президент сконцентрировался на содержании работы нового правительства. "Должны быть подготовлены реальные, выполнимые цели, план работы", — заявил Тейкманис.

Тейкманис, оценивая нынешние переговоры о создании новой коалиции, заявил, что на них определенно обсуждается содержание, а содержание требует переговоров об изменении модели правительства.

Он пояснил, что в текущей ситуации правительству придется работать над различными задачами, такими как достижение климатических целей, зеленый курс и другие.

Говоря о сегодняшней встрече президента и премьер-министра Кришьяниса Кариньша, Тейкманис утверждал, что указания президента относительно формирования коалиции не изменятся, есть просьба сосредоточиться на приоритетах, на такой модели правительства, которая способна обеспечить их реализацию.

В ходе встречи будут, вероятно, обсуждаться состоявшиеся переговоры, а также сроки формирования коалиции.