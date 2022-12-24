Tele2: эпоха sms-cообщений в Латвии закончилась

Количество отправленных sms за год сократилось на 23%, а количество звонков перестало увеличиваться, сообщает Tele2.

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Количество использованных мобильных данных в сети Tele2 при этом выросло на 19%. Клиенты не только больше пользуются мобильным интернетом, но и используют другие услуги, для которых нужно подключение мобильного интернета. В среднем один клиент тратит 20 GB интернета в месяц, что на 2% больше, чем в прошлом году.

По словом коммерческого директора компании Райво Ростса, за время пандемии резко выросло потребление мобильных данных. Коронавирусные ограничения поменяли привычки людей, и сейчас тенденция продолжается. Люди все более активно пользуются преимуществами мобильного интернета — звонят по видеосвязи, переписываются в мессенджерах. Поэтому все меньше используются обычные звонки и sms.

"Рынок мобильной связи движется в мир безлимитных данных — как когда-то было движение в сторону безлимитных звонков. Рано или поздно мы придем к ситуации, когда почти все клиенты будут выбирать тарифные планы с безлимитным интернетом", — считает Ростс.