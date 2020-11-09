Tele2: люди преимущественно сидят дома, как во время ЧС весной

По использованию мобильных данных Tele2 видно, что движение из районов Риги в центр города и из городов Рижского региона в столицу сокращается. Также наблюдается снижение потребления данных в супермаркетах, а это означает, что люди посещают их реже. Люди постепенно возвращаются к привычкам, которые были весной, когда впервые были введены различные ограничения.

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"Весной мы наблюдали, что спад в передвижении людей был очень резким. Оценивая потребление мобильных данных, мы могли видеть, что движение из микрорайонов и пригородов в центр столицы сократилось примерно на 50 до 60 процентов по сравнению со временем до чрезвычайного положения. Спад есть и сейчас, но он гораздо более умеренный — около 30%," — говорит коммерческий директор "Tele2" Райво Ростс. — Эти данные свидетельствуют, что люди начинают становиться все более осторожными и больше находятся дома, потому что многие предприятия, которые летом вернулись в офисы, снова принимают решения об удаленной работе, а очная учеба в школах и вузах ограничена".

Весной потребление мобильных данных в супермаркетах снизилось на 80-85%. Сейчас спад по сравнению с летними месяцами составляет 50%.

"Обязательно стоит отметить, что движение людей в центр Риги в начале осени не вернулось к уровню до Covid-19 и было на 20% меньше, чем, например, в феврале", — рассказал Ростс.