Tele2 разместит 13 новых станций 5G в разных самоуправлениях Латвии

В этом году станции 5G появятся в Вентспилсе, Саласпилсе, Баложи, Лиепае, Цесисе, Кулдиге, Марупе, Огре, Екабпилсе, Салдусе, Талси, Царникаве и Олайне. Также покрытие 5G будет расширено там, где оно уже было доступно — в Риге, Даугавпилсе, Юрмале и Валмиере.

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"За последние полтора года мы установили базовые станции 5G в семи городах Латвии, а в этом году планируем расширить сеть 5G до такого уровня, чтобы базовые станции этой технологии располагались уже в 20 городах Латвии или поблизости от них, — говорит председатель правления Tele2 Валдис Ванцович. – Во внедрении технологии 5G мы сотрудничаем с технологической компанией Nokia, которая также помогает нам в модернизации базовой сети, что является крупнейшим за последние годы проектом в Латвии с целью обеспечения отличной передачи данных и качества голосовых вызовов".



Как заявили на предприятии, в настоящее время планируется равномерное расширение сети 5G во всех регионах Латвии, чтобы в будущем ее развитие происходило гораздо быстрее на всей территории. В то же время при расширении сети 5G оценивается нагрузка сети 4G в конкретном месте, поскольку технология 5G может разгрузить сеть 4G, которая является и останется в ближайшем будущем основной технологией в обеспечении мобильной связи.

Потребление мобильных данных в сети Tele2 в 2020 году увеличилось на 60%, поэтому в этом году компания инвестирует несколько миллионов евро в развитие сетевой инфраструктуры.

Tele2 ранее сообщал, что для улучшения работы сетей 2G, 3G и 4G в этом году будет увеличена емкость примерно 200 базовых станций и построено 40 новых. Летом 2019 года Tele2 первым в Латвии начал внедрять в Риге технологию 5G. В настоящее время станции Tele2 5G уже работают в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Юрмале, Валмиере, Сигулде и Салацгриве.