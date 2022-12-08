Телеканал "Дождь" прекратил вещание в латвийских кабельных сетях

Решением Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) сегодня российская независимая телепрограмма "Дождь" должна прекратить вещание на территории Латвии.
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Как уже ранее сообщалось, во вторник утром NEPLP принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала "Дождь".
Накануне кабельные сети предупредили своих клиентов, что телеканал "Дождь" будет отключен в ночь на четверг, 8 декабря. Телеканал по-прежнему доступен на платформе Youtube.
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