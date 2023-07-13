Телеканал "Дождь" собирается обжаловать решение суда оставить в силе аннулирование лицензии на вещание

Телеканал "Дождь" обжалует решение Административного районного суда об аннулировании разрешения на вещание. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
Суд оставил в силе решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) об аннулировании лицензии. "Мы будем это обжаловать во всех инстанциях — включая Европейский суд по правам человека, если это потребуется", — подчеркнул в своем заявлении Дзядко.
По словам главного редактора "Дождя", телеканал уважает законы и суд Латвии, но не может согласиться с его позицией. "Декабрьское решение NEPLP отозвать лицензию у Дождя было несправедливым и непропорциональным, а постановление суда отклонить нашу жалобу, на наш взгляд, ошибочное: телеканал "Дождь" не является "угрозой национальной безопасности", что доказывает своей ежедневной работой на протяжении 13 лет", — отметил Дзядко.
Он подчеркнул, что NEPLP назвал "Дождь" угрозой национальной безопасности на основании одного инцидента, который упомянут в письме Службы государственной безопасности. Инцидент связан с высказываниями бывшего сотрудника телеканала в эфире, который был отозван и удален, а ведущий был уволен. Телеканалу непонятно, как "Дождь" может угрожать национальной безопасности, учитывая принятые меры. "Дождь" планирует обжаловать это в суде.
"Не нужно обладать юридическим образованием, чтобы заметить противоречия в решении суда. Так, суд указывает, что рассматривает только период деятельности "Дождя" в Латвии — с июля 2022 года. Однако в том же решении рассматривает события, произошедшие с Дождем в 2017 году. Это лишь один пример. Все остальные опишут наши юристы в своих заявлениях в суд", — заявил Дзядко.
"Дождь" уважает поддержку, оказанную медиа гражданским обществом Латвии, местными журналистами и неправительственными организациями, которые были обеспокоены случившимся и созданным прецедентом.
"Позиция регулятора угрожает свободе слова. А недавнее решение NEPLP оштрафовать портал TVNET подтверждает эти опасения. Оспаривая решение суда, мы хотим также высказать поддержку латвийскому гражданскому обществу в борьбе за свободу слова и защиту независимых СМИ как основных ценностей демократического общества — в том числе и во время войны", — пояснил главный редактор телеканала.
Как сообщалось ранее, 4 июля Административный районный суд отклонил заявление "Дождя", в котором телеканал требовал отменить решение NEPLP об аннулировании лицензии на вещание.
В своем решении суд объяснил, что свобода слова может быть ограничена в определенных случаях. Например, в случае нарушения запрета делать обращения, угрожающие национальной безопасности или общественному порядку или безопасности.
Также указывается, что NEPLP возбудил против "Дождя" несколько дел об административных правонарушениях, центральное — связано с программой от 1 декабря 2022 года, где журналист-заявитель распространял информацию об условиях, в которых живут мобилизованные лица Российской Федерации; упомянув, что многим солдатам можно было бы помочь со снаряжением и просто с элементарными удобствами на фронте.
Суд отмечает, что Россия признана государством-агрессором как международными, так и латвийскими решениями. Призыв поддержать вооруженные силы страны-агрессора угрожает безопасности Латвии, как соседней стране России, которая начала вооруженный конфликт, вторгшись в другую независимую страну — Украину. За призыв поддержать вооруженные силы России, в том числе и материально, в Латвии есть риск уголовной ответственности. Предоставленная информация должна оцениваться с точки зрения латвийской аудитории — совместима ли предоставленная "Дождем" информация с идеей демократического государства, свободы слова и общественных интересов. Ответ суда — отрицательный.
Оценивая, достаточно ли это серьезное нарушение, чтобы из-за него аннулировать лицензию, суд учел, что в отношении "Дождя" возбуждены другие дела об административных правонарушениях. В частности, находящееся на стадии судебного разбирательства непредоставление звуковой дорожки на латышском языке, которое до сих пор находится в стадии судебного разбирательства. Еще одно нарушение: российская армия упоминалась в передачах заявителя как "наша армия", что могло создать впечатление, что российские вооруженные силы объединены с латвийскими вооруженными силами. Также и обозначение Крымского полуострова как части Российской Федерации — это ложная информация.
В итоге суд решил, что телеканал представил предвзятую и неточную информацию. Эти нарушения сыграли свою роль в оценке соразмерности, они складываются, поэтому аннулирование разрешения было наиболее подходящим решением.