Телеканал: дворы Риги полны брошенных автомобилей; жителей призывают о них сообщать

Только в этом году столичная муниципальная полиция предупредила 1346 владельцев автомобилей о том, что их транспортное средство пребывает на длительной стоянке. Примерно каждая десятая такая машина эвакуируется на специальную стоянку, сообщает программа телеканала TV3 "Bez tabu".

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Как рассказал телеканалу один из жителей Зиепниеккалнса, во дворе его многоквартирного дома стоят как минимум две брошенные машины — последний техосмотр обе прошли в 2020 году.

"На территории, принадлежащей дому, годами стоят эти две машины. Занимают два места. Неужели нельзя их утилизировать, сдать на металлолом или куда-то переместить? Джип уже лет восемь стоит, второе авто — года три", — отметил житель микрорайона.

Иногда, впрочем, жителям удается добиться эвакуации брошенных машин. Для этого необходимо обратиться в муниципальную полицию. Однако стражи порядка могут помочь не всегда — если на территории разрешена стоянка только с разрешениями, то эту проблему должны решать собственники участка.

"Если автомобиль имеет действующий техосмотр, его владелец получает предупреждение — машина должна быть перемещена в течение 45 дней. Если техосмотра нет, этот срок составляет 15 дней. В этом году предупреждения выписывались 1346 раз, а автомобили эвакуировались 144 раза", — рассказал пресс-секретарь Рижской полиции самоуправления Том Садовскис.

Эвакуированные машины размещаются на специальной закрытой стоянке.

"На эту площадку попадает около 10% брошенных автомобилей. Можно сказать, что в Риге их много. Если жители хотят избавиться от своих машин, они должны сообщить об этом. У нас есть машина, которая стоит на площадке уже полтора года. Владелец связался с нами и попросил не утилизировать машину, после чего исчез и больше выходил на связь. Мы имеем право хранить машины всего 30 дней, но если владельцы свяжутся с нами, мы им ответим", — рассказал телеканалу один из сотрудников стоянки.

Согласно договору с Рижской думой, по истечении 30-дневного срока брошенные автомобили разрешено утилизировать. Если владелец эвакуированного авто хочет его вернуть, ему придется компенсировать издержки, которые возникли при транспортировке и хранении его машины.