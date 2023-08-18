Телеканал: Rīgas meži — против конного клуба в Мангальсале; "выселить" могут до полсотни лошадей

Муниципальное предприятие Rīgas meži отказала в продлении договора на аренду территории в Мангальсале конному спортивному клубу "Ирис". По мнению столичных лесничих, лошади наносят вред окружающей среде, тем временем владельцы не знают, куда можно переехать с примерно 50 лошадьми. Об этом сообщает программа телеканала TV3 "Bez tabu".

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Как отмечает телеканал, клуб "Ирис" существует уже 84 года. Ранее он базировался в Вецаки, однако в последние годы арендует территорию в Мангальсале — по словам владелицы клуба в третьем поколении, рижанки Эдиты, это место — наиболее подходящее.

Проблемы с Rīgas meži у клуба возникли в 2020 году, когда муниципальная компания отказалась продлить с "Ирис" договор об аренде.

Без контракта конный клуб продолжал работать до этого года. Эдита, однако, в марте настояла на том, чтобы все было официально урегулировано, и написала заявление. Но получила отказ.

Хотя на данный момент она не получила письменного заявления о том, что территорию нужно освободить, Эдита пребывает в отчаянии — она считает, что это место незаменимо. Кроме того, причина, по которой лошади должны покинуть территорию, также не была объяснена.

Ранее для обследования территории приехал лесничий Rīgas meži. Он лишь указал, что "лошади нанесли большой ущерб природе". По его мнению, лошади здесь оставаться не могут.

Больше всего Эдиту удивляет, что до сих пор к ней никто не обращался с разъяснениями о том, как лучше ухаживать за лошадьми.

Территория принадлежит Рижской думе, но управляется Rīgas meži. В думе отмечают, что "не вмешиваются в эту ситуацию".

Пресс-секретарь Rīgas meži Иева Берзиня пояснила телеканалу, что неоднократно просила владельцев клуба привести территорию в порядок, но этого сделано не было. Также она отмечает, что старое правление Rīgas meži не выставило территорию на аукцион — по словам Берзини, это должно быть сделано.

23 августа предприятие проведет собрание, на котором будет решаться дальнейшая судьбы животных.